نخست وزیر انگلیس که به هند سفر کرده است از توافق آتش بس در غزه استقبال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، کایر استارمر که برای عقد قرارداد بازرگانی در هند به سر می‌برد در نشست خبری در بمبئی گفت: این توافق موجب آرامش عمیق در سراسر جهان شده است و ابراز امیدواری کرد بدون تاخیر، این توافق اجرایی شود.

وی افزود: ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا به تعهداتشان براساس این توافق وفادار بمانند، جنگ را پایان دهند و زمینه را برای صلحی پایدار و عادلانه، فراهم آورند.

نخست وزیر انگلیس از تلاش‌های دیپلماتیک خستگی ناپذیر آمریکا، همچنین مصر، قطر و ترکیه یاد کرد که برای دستیابی به اقدامی صلح آمیز، کوشیدند و حمایت انگلیس را از این توافق اعلام کرد.

ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در "قلعه هیلزبرو" (Hillsborough Castle) گفت: این توافق باید هر چه زودتر اجرایی شود.

وی که میزبان نشست کشور‌های غرب بالکان در انگلیس است افزود: عصر امروز به همراه وزیر خارجه آلمان به پاریس سفر خواهد کرد تا درباره پیشبرد توافق آتش بس گفت‌و‌گو کند.