رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور گفت:شهدا مایه افتخار کشور هستند و همه ما باید قدردان خانواده معظم شهدا باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی در دیدار با خانواده شهید حامدی ، خانواده حجت الاسلام اسدی و خانواده سرهنگ دوم عابدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی شهدا را مایه افتخار کشور دانست و گفت:همه ما باید قدردان خانواده معظم شهدا باشیم چرا که ثمره عمرشان را تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده‌اند.

گفتنی است به مناسبت هفته نیروی انتظامی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور به همراه سردار محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با خانواده شهید حامدی، خانواده حجت الاسلام حسین اسدی و سرهنگ دوم علی عابدی دیدار و گفتگو کرد.

شهید داود حامدی در هفدهم دی ۱۳۵۲ در تبریز به دنیا آمــد و در هشتم شهریور سال ۱۳۷۱ در زرند کرمان هنگام درگیری بــا قاچاقچیان مواد مخدر بر اثر اصابت گلوله به شــهادت رســید.