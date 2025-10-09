رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در نشست هم‌اندیشی علمای شیعه و سنی استان گلستان اتحاد را امری قدسی و توصیه‌ای قرآنی دانست و افزود: باید این اتحاد را به‌عنوان اراده الهی در جامعه نهادینه کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیینی در شرایط حساس کشور، گفت: تشکل‌های مذهبی و جریان‌های روحانی جایگاه خود را دارند، اما امروز سخن از ضرورت این مقطع تاریخی است؛ مقطعی که نیازمند تحلیل دقیق و مشارکت فعال علماست.

وی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس خبرگان رهبری افزود: کار خبرگان باید نگاهی بلند و افقی روشن به صحنه داشته باشند و به ما بگویند چگونه می‌توان جامعه‌ای صبورتر، معنوی‌تر و قرآنی‌تر ساخت.

او اتحاد را امری قدسی و توصیه‌ای قرآنی دانست و افزود: ما که پیامبرمان یکی، نمازمان یکی، مسجد و کتاب آسمانی‌مان یکی است، باید این اتحاد را به‌عنوان اراده الهی در جامعه نهادینه کنیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن، گفت: نباید اجازه دهیم روحیه مردم تضعیف شود و جهاد تبیینی وظیفه اهل سخن و قلم است تا شرایط خاص کشور را برای مردم روشن کنند.

او در پایان با دعوت از همه علما برای مشارکت در این مسیر، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای مقاوم، با انگیزه و مؤمن داشته باشیم، باید با تحلیل دقیق، روایت درست و تبیین عمیق، حقیقت را به مردم عرضه کنیم و این وظیفه‌ای است که امروز بیش از همیشه بر دوش ماست.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن طاهری، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر جایگاه محوری روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی، خواستار فعال‌تر شدن این قشر در نقش هدایت‌گری خود شد.

وی با اشاره به همراهی تاریخی علما با امامین انقلاب، گفت: اگر روحانیت در کنار امام راحل و رهبر معظم انقلاب نبودند، این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید.

آخوند غراوی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به اهمیت تبلیغات دینی در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، خواستار تقویت نقش علما در عرصه آموزش و تبلیغ شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور مهمانان و علمای برجسته در این نشست، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از حساس‌ترین ارکان انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام گرزین، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان، نیز با اشاره به تحولات سریع و پیچیده منطقه‌ای و جهانی، بر ضرورت شناخت نیاز لحظه و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تأکید کرد.