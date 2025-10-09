پخش زنده
اخباری از عطر افشانی گلزار شهدا در برخی از شهرهای استان تا موارد مطرح شده در کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال استان را در بسته خبری کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی در شهرهای گرگان، گنبد کاووس، علی آباد کتول و کلاله گلزار شهدا را عطر افشانی و با آرمانهای این عزیزان تجدید میثاق کردند.
همچنین با برپایی مراسم جشن از خانوادههای انتظامی و خدمات حافظان نظم و آرامش در شهرهای گنبد کاووس و کلاله قدر دانی شد.
کارکنان بیمارستان ۵۶۰ ارتش با برپایی طرح مردم یاری خدمات رایگان به بیماران ارائه کردند.
تامین مالی طرحهای عمرانی از طریق اوراق مالی، کنارگذر گرگان از جمله موارد مطرح شده در کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال استان بود.