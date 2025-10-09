پخش زنده
معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی: با توجه به وجود زیرساختهای لازم و تخصصی در استان یزد به ویژه در بندر خشک پیشگامان، صادرات پسته در آیندهای نزدیک به صورت مستقیم از این استان به اروپا صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ️محمد مهدی برومندی در حاشیه بازدید از بندر خشک پیشگامان افزود: به زودی با ابلاغ آیین نامه دولت حتی ارائه محصول در بازار داخلی نیز منوط به شناسه دار بودن خواهد شد و امیدواریم استان یزد در چند محصول هدف گذاری شده برای سال اول به الگویی در کشور تبدیل شود.
وی گفت: در حال حاضر محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور دنیا صادر میشود و حضور ارزشمندی در بازارهای جهانی در حوزه کشاورزی را تجربه میکنیم.
معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: در جریان سفر به استان یزد از ظرفیت آزمایشگاههای این استان نیز بازدید کردیم. ظرفیتهای موجود قابل تایید است و در توافقات جدید با اروپاییها، موضوع از سر گرفتن صادرات پسته از یزد را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد نیز تصریح کرد: بخش کشاورزی استان در حوزه آب به سمت استفاده از آبهای مجازی و در حوزه کشاورزی مبتنی با سازگاری با اقلیم و محیط کنترل شده، برای رسیدن به توسعه پایدار گام برمیدارد.
حاجی حسینی با بیان اینکه استان در حوزه دامپروری و در بخش تولید شیر، مرغ و تخم مرغ دارای مازاد تولید است، ادامه داد: ظرفیت صادراتی یزد در بخش کشاورزی بالغ بر ۵۰ هزار تن با ارزآوری بالا در حوزه محصولات پسته، تولیدات گلخانهای و محصولات باغی است.