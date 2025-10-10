پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه هجدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود- خیابان ۲۸ متری باغ زندان حد فاصل خیابان ساحلی الی کوچه بیستم از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان غفاری کوچه یکم ساعت ۱۳:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ ظهر