به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود- خیابان ۲۸ متری باغ زندان حد فاصل خیابان ساحلی الی کوچه بیستم از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- خیابان غفاری کوچه یکم ساعت ۱۳:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ ظهر