به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شاگردان صالح مخدومی در تیم شهرداری گرگان امروز پنجشنبه ۱۷ مهر در محل سالن بسکتبال زنده یاد محمود مشحون مجموعه ورزشی آزادی تهران در یک بازی حساس، ۸۳ به ۸۵ نتیجه را به شاگردان مهران شاهین‌طبع واگذار کردند.

تیم شهرداری گرگان مدافع چهار عنوان قهرمانی و یک نایب قهرمانی پنج فصل اخیر لیگ برتر، که در هفته نخست لیگ امسال مقابل تیم نفت زاگرس جنوبی جهرم به برتری رسیده بود و امروز مقابل استقلال تهران شکست خورد، پنجشنبه هفته آینده (۲۴ مهر) در هفته سوم میزبان گلنور اصفهان خواهد بود.