به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ کامیار مرزبانی گفت: در پی وقوع آتش سوزی امروز در عرصه‌های جنگی منطقه هرشون دشت شهرستان تالش، پس از چند ساعت تلاش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش نشانان، نیرو‌های امدادی و همیاران طبیعت این شهرستان، این حریق به موقع مهار و از گسترش آن به مناطق مجاور جلوگیری شد.

وی افزود: در این آتش سوزی سطحی ۱۷ هزار مترمربع از جنگل‌های این منطقه خسارت دید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر وزش باد گرم امروز تا ظهر فردا، از مردم بومی و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در داخل جنگل‌ها خودداری کرده و در صورت ناچاری، قبل از ترک محل ، از خاموش بودن آتش و سرد شدن خاکستر مطمئن شوند.