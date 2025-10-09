پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از خاموش شدن آتش سوزی ۱۷ هزار مترمربع مناطق جنگلی هرشون دشت تالش به کمک نیروهای امدادی و آتش نشانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ کامیار مرزبانی گفت: در پی وقوع آتش سوزی امروز در عرصههای جنگی منطقه هرشون دشت شهرستان تالش، پس از چند ساعت تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش نشانان، نیروهای امدادی و همیاران طبیعت این شهرستان، این حریق به موقع مهار و از گسترش آن به مناطق مجاور جلوگیری شد.
وی افزود: در این آتش سوزی سطحی ۱۷ هزار مترمربع از جنگلهای این منطقه خسارت دید.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر وزش باد گرم امروز تا ظهر فردا، از مردم بومی و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در داخل جنگلها خودداری کرده و در صورت ناچاری، قبل از ترک محل ، از خاموش بودن آتش و سرد شدن خاکستر مطمئن شوند.