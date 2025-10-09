پخش زنده
مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی از آغاز پروازهای حج عمره از فرودگاه ارومیه از تاریخ ۱۸ مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی اعلام کرد: نخستین پرواز حج عمره استان پنجشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۵ در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست و بامداد جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۲:۳۵ از فرودگاه ارومیه به مقصد مدینه منوره انجام میشود.
عظیم طهماسبی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ مهرماه پنج پرواز در مسیر ارومیه ـ مدینه منوره باپروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
به گفته وی در این بازه زمانی یک هزار و ۲۷۶ زائر خانه خدا ازفرودگاه شهیدباکری ارومیه عازم سفر معنوی عمره مفرده خواهند شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت در زمان اعزام زائران گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با اداره کل حج و زیارت استان، مقرر شد مراسم بدرقه زائران پیش از ورود به فرودگاه برگزار شود.
طهماسبی گفت:زائران با اتوبوسهای مخصوص و بدون همراه و بدرقهکننده وارد فرودگاه خواهند شد تا از ازدحام در محوطههای داخلی و بیرونی فرودگاه جلوگیری و روند اعزام و پذیرش تسهیل شود.
وی گفت: با هماهنگی انجامشده با نماینده بانک عامل و حج و زیارت استان، مقرر شده است اطلاعرسانی و آگاهسازی لازم به زائران انجام شود تا پیش از ورود به فرودگاه نسبت به دریافت ارز دولتی خود اقدام کنند.
طهماسبی ادامه داد: نمایندگان بانک عامل در فرودگاه نیز مستقر خواهند بود تا زائرانی که موفق به دریافت ارز دولتی حج عمره نشدهاند، بتوانند در سالن ترانزیت فرودگاه نسبت به دریافت ارز خود اقدام کنند.