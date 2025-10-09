به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این دیدار رئیس پلیس راهور استان آذربایجان غربی با اشاره به نقش اساسی رسانه ملی در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش و بینش اقشار مختلف جامعه گفت: رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در تبیین و تشریح قوانین با رویکرد آگاهى بخشى، بیان توصیه‌های امینی و فرهنگ سازی برای رعایت هر چه بیشتر قوانین و کاهش تصادفات، تخلفات و خسارات نقش سازنده و مهمی را ایفا می‌نمایند.

وی با بیان اینکه بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات جاده‌ای در محور‌های پرتردد آذربایجان‌غربی در دستورکار پلیس راهور قرار دارد افزود: رعایت قوانین و همراهی شهروندان با توصیه‌ها و طرح‌های ترافیکی پلیس، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر اصلی و افزایش ایمنی عبور و مرور داشته است.

رئیس پلیس راهور استان آذربایجان غربی در سخنانی دیگر از تعامل و همکاری بسیار شایسته صدا و سیمای مهاباد با نیروی انتظامی به ویژه با پلیس راهور در فرهنگ سازی و بهبود رفتار ترافیکی قدردانی کرد.

وی در ادامه افزود: حرکات نمایشی، رانندگی‌های پرخطر و رعایت نکردن قوانین از طرف بعضی از افراد که تهدیدی جدی برای امنیت عمومی به شمار می‌روند از مواردی هستند که پلیس راهور آذربایجان غربی برای حفظ امنیت جانی شهروندان در برابر این قانون شکنان که جان دیگران را به خطر می‌اندازند و مزاحمت و نگرانی ایجاد می‌کنند اغماض نمی‌کند.

مدیرکل صداوسیمای مهاباد هم در این دیدار با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در برهه‌های مختلف نشان داده است که در انجام وظایف خود از هیچ تلاشی فرو گذار نیست گفت: سبزقامتان نیروی انتظامی حافظ مرز‌های اخلاقی، امنیتی، هویتی، مالی و جانی هم وطنان هستند.

عیسی زاده ضمن قدردانی از زحمات و فعالیت‌های شبانه روزی نیروی انتظامی و پلیس راهور و حضور کارشناسان و فرماندهان انتظامی در برنامه‌های صدا و سیمای مهاباد گفت: آموزش و فرهنگ سازی یکی از ارکان گسترش فرهنگ پیشگیری در جامعه است که صدا و سیما در تولید محتوایی با چنین مضامینی همواره پیش گام است.

وی افزود: ما از ظرفیت‌های رسانه برای تبیین خدمات پلیس و نمایش اهمیت و اقتدار این نیرو استفاده می‌نماییم و با همکاری و تعامل نیروی انتظامی و ارائه سوژه و برنامه سازی مطلوب می‌توانیم در آگاهسازی و ارتقاء فرهنگ ترافیک، پیش گیری از جرایم و کاهش تصادفات، تخلفات و خسارات مالی و جانی گام‌های موثری برداریم.