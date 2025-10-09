تجلیل از پاسداران زبان تاتی، میراث کهن ایرانی
زبان تاتی، به عنوان یکی از زبانهای اصیل و قدیمی ایرانی، نهتنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی حیاتی از هویت فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم محسوب میشود. حفظ و پاسداشت این میراث کهن، تضمینکننده پیوند نسلهای آینده با ریشههای فرهنگی غنی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
مراسم باشکوهی برای تجلیل از شخصیتها و چهرههای برجستهای برگزار شد که عمر پربرکت خود را وقف صیانت از زبان، سنتها و میراث غنی قوم تات کردهاند.
این مراسم که با هدف زنده نگه داشتن و معرفی گنجینه فرهنگی تاتی برگزار شد، فضایی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه عالمان، پژوهشگران، شاعران و نویسندگانی بود که با نگهداری، آموزش و نشر فرهنگ تاتی، نقشی اساسی در انتقال این میراث به نسلهای جدید ایفا کردهاند.
سخنرانان این مراسم، بر اهمیت حمایت همهجانبه نهادهای فرهنگی و آموزشی از زبانهای بومی تأکید کردند و حفظ زبان تاتی را نه صرفاً یک وظیفه محلی، بلکه یک رسالت ملی برای حفظ تنوع زبانی و فرهنگی ایران دانستند.
این رویداد، ضمن ادای احترام به ریشهها، نگاهی رو به جلو داشت و نشان داد که چگونه میتوان در مسیر توسعه و پیشرفت، اصالتهای فرهنگی را حفظ کرده و از آنها برای ساختن آیندهای غنیتر بهره برد.