دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم: شکارچی حرفه‌ای قوچ و بز وحشی دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضایی گفت: با تلاش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، یکی از شکارچیان غیرمجاز حرفه‌ای که در منطقه حفاظت شده شهرستان اقدام به شکار غیرقانونی دو راس قوچ و بز وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از این متهم، لاشه یک رأس قوچ وحشی شکار شده و همچنین تعداد ۱۹ عدد فشنگ اسلحه شکاری کشف و ضبط گردید.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم دستگیر شده پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار متناسب به زندان معرفی گردید و تحقیقات مقدماتی جهت دستگیری سایر همدستان این متهم همچنان در جریان است

رضایی ضمن هشدار جدی به متخلفین و شکارچیان غیرمجاز در شهرستان، تأکید کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی با مرتکبین در این حوزه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان به حیات وحش و منابع طبیعی شهرستان آسیب وارد کنند.