شکست گلنور و رعد پدافند هوایی اصفهان مقابل حریفان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ١٧ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته دوم پیگیری شد. پاس کردستان ۹۱ بر ۸۲ مقابل رعد پدافند هوایی اصفهان برنده این هفته از مسابقات بود که موفق به کسب برد خانگی برابر رعد پدافند هوایی اصفهان شد.

آخرین دیدار این هفته از رقابت ها در سالن مخابرات اصفهان میان دو تیم گلنور و کاله برگزار شد که طی آن گلنور اصفهان ۵۷ بر ۶۸ مقابل کاله مازندران در حضور تماشاگرانش متحمل شکست شد. این دومین‌ باخت گلنور و اولین برد کاله در این فصل بود.