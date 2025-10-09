پخش زنده
به مناسبت روز جهانی استاندارد از واحدهای رعایت کننده ملزومات استاندارد و مسئولان کنترل کیفی نمونه در لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: به مناسبت ۱۴ اکتبر، روز جهانی استاندارد و با هدف تحقق شعار سال مشارکت برای تحقق اهداف، از واحدهای رعایت کننده ملزومات استاندارد و مسئولان کنترل کیفی نمونه در استان تجلیل شد.
امیدی افزود: استاندارد به عنوان ستون اطمینان در تولید ملی و شاخصی است که رعایت آن، کیفیت کالا را تضمین و سلامت جامعه را ارتقا میدهد.
وی، استاندارد را حرکت در مسیر توسعه و افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: روز ملی استاندارد، فرصتی برای تأمل در اهمیت مقوله استاندارد و نقش آن در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است.
امیدی اظهار کرد: واحدهای صنعتی لرستان در سالهای اخیر گامهای مؤثری در راستای استقرار نظامهای مدیریت کیفیت، پیاده سازی الزامات استانداردهای ملی و بین المللی و حتی ورود به بازارهای منطقهای برداشتهاند که این مسیر هم تحسین برانگیز است و هم باید تقویت شود.