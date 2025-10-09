راهپیمایی «بشارت نصر» بعد از اقامه نماز عبادی، سیاسی و وحدت بخش جمعه در سراسر استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: این مراسم همزمان با سراسر کشور و در بزرگداشت سالگرد عملیات غرورآفرین و مقتدرانه طوفان الاقصی، محکومیت تداوم نسل کشی و جنایات رژیم منحوس صهیونیستی بر ضد مردم بی دفاع غزه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی چراغی پور افزود: این مراسم در مرکز استان از مصلای بزرگ امام خمینی آغاز می‌شود و تا چهارراه مادر شهر ایلام ادامه خواهد داشت.

وی از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان برای حضور در این راهپیمایی دعوت کرد.