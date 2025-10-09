به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری، در مراسم بهره برداری و بهره‌برداری از طرح پمپاژ و خط انتقال آب از دریا به مجتمع پرورش میگوی رودیک در شهرستان دشتیاری اعلام کرد: تقویت پرورش میگو و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در استان سیستان و بلوچستان از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور است.

وی با بیان این که مرحله نخست این طرح با مساحت ۲۰۰ هکتار، در چهار تا پنج ماه آینده زیر کشت میگو خواهد رفت، افزود: این طرح نشان‌دهنده پتانسیل‌های خوب منطقه در حوزه پرورش میگو است و سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت این حوزه و توسعه زیرساخت‌های مرتبط است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به احیای این طرح که سال‌ها متوقف مانده بود، گفت: خوشبختانه امسال با تامین منابع لازم، بهره‌برداری از این طرح از نو آغاز شده است.

نوری ، هدف از این اقدامات را توسعه طرحهای بعدی و نقش مؤثر آن در ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و امنیت غذایی کشور عنوان کرد و افزود: اجرای این طرحها، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور است.

گفتنی است، مرحله نخست طرح آبرسانی به مجتمع پرورش میگوی رودیک دشتیاری که امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید، در راستای توجه دولت به توسعه سواحل مکران و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دریامحور اجرا شده است.این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی به وسعت ۵۰۰ هکتار اجرا شده است و مرحله نخست آن در مساحتی حدود ۲۰۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده است.

با راه‌اندازی این طرح ، ظرفیت تولید سالانه یک هزار تن میگو و ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۰۰ نفر فراهم شده است.