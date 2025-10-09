«پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن»؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان مرکزی در همایش صبحگاهی نیرو انتظامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: این هفته فرصتی مناسب برای تجلیل از زحمات کارکنان این نیرو است.

سردار هادی رفیعی کیا افزود: در آخرین روز هفته نیروی انتظامی، یک برنامه کوه‌پیمایی و پیاده‌روی با حضور کارکنان برگزار شد تا روحیه همبستگی و نشاط بین کارکنان تقویت شود.

او گفت: همچنین یک ورزش دسته‌جمعی به صورت نمادین برگزار شد تا اهمیت آمادگی جسمانی در میان پرسنل تاکید شود.

امروز مراسم غبارروبی مزار شهدای نیروی انتظامی نیز برگزار شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: شعار ورزش نیروی انتظامی «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است که آمادگی جسمانی و ورزش از ارکان اصلی تحقق این هدف به شمار می‌روند.

سردار رفیعی کیا در پایان اشاره کرد: در سه سال اخیر، سرانه ورزشی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با ساخت باشگاه‌های ورزشی به میزان دو برابر افزایش یافته است.