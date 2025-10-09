پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه کشور بدون توسعه روستا و عشایر ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار گفت: هیچ توسعهای در کشور بدون توسعه روستا و عشایر ممکن نیست؛ روستا موتور پیشرفت و عشایر قلب تپنده تولید ملی و پاسداران هویت ایرانی ـ اسلامی هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان با شعار «دولت وفاق ملی» و رویکرد عدالتمحور کار خود را آغاز کرده است، افزود: دولت مصمم است با تقویت حکمرانی یکپارچه در حوزه توسعه روستایی و عشایری، ساختارهای اجرایی را چابکتر و پاسخگوتر کند.
مردانی با بیان اینکه موضوع انحلال سازمان امور عشایر منتفی و بازنگری در ساختار آن در دستور کار شورای تحول اداری قرار گرفته است، گفت: قشر عشایر از ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و باید با تصمیمات دقیق از هرگونه آسیب مصون بمانند.
استاندار با اشاره به وجود بیش از ۲۵ هزار خانوار عشایری با جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفر در استان، تأکید کرد: امروز اگر از اقتصاد مقاومتی و خودکفایی سخن میگوییم، پایگاه اصلی آن در روستا و جامعه عشایری است.
وی با قدردانی از خدمات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مناطق کمتر برخوردار استان، بهویژه در حوزه آبرسانی، بهداشت، آموزش و اجرای طرحهای هادی روستایی افزود: از تلاشهای امیر رحمانی و مجموعه ارتش صمیمانه قدردانی میکنم و سلام گرم مردم استان را به فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنید.
استاندار گفت: با همراهی مردم و دولت، چهارمحال و بختیاری میتواند به الگویی موفق از حکمرانی یکپارچه و تولیدمحور در کشور تبدیل شود.