به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد طوفان الاقصی گفت: تجاوز اسرائیل طی دو سال اخیر خونین ترین، جنایتکارانه‌ترین و ستمگرانه‌ترین تجاوزگری در این عصر بوده است. اسرائیل از آغاز اشغال فلسطین تاکنون در حال تجاوز مستمر بوده است. طی دو سال نسل کشی و قتل عام، استفاده از بزرگترین بمب‌های آمریکایی علیه غیرنظامیان انجام شده است. اسرائیل کودکان و زنان را به عمد هدف قرار داد و غیرنظامیان را با همه ابزار قتل و نابودی می‌کشد.

صهیونیست‌ها در غزه مرتکب جنایت قرن شدند

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد طولان الاقصی گفت: اسرائیل مردم غزه را در محاصره شدید غذایی قرار داد تا جایی که شیرخشک نوزادان در صدر کالا‌های ممنوعه بود. اسرائیل مردم غزه را با محرومیت از آب نیز هدف قرار داد که یک اقدام بسیار وحشیانه و تجاوزگرانه است. اسرائیل چاه‌های آب و شبکه فاضلاب را تخریب کرد و دسترسی به آب را دشوار کرد. کسانی که آب برای خانواده‌های خود می‌آوردند، حتی کودکان، هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. دسترسی به آب آشامیدنی در غزه به امری پیچیده و پرخطر تبدیل شد. اسرائیل دارو را ممنوع و بیمارستان‌ها را تخریب کرد، کادر پزشکی را هدف قرار داد و بیمارستان‌ها از اهداف اصلی حملات این رژیم بود.

حملات متمرکز بر بیمارستان‌ها شامل بدترین جنایات، از جمله هدف قرار دادن نوزادان بوده است.

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: اسرائیل تمام بخش‌های پزشکی و بهداشتی را هدف قرار داد تا ملت فلسطین را از مراقبت‌های پزشکی و درمانی محروم کند. اسرائیل نابودی کامل غزه را در شمال، مرکز، جنوب و شهر غزه دنبال کرد. اسرائیل قصد نابودی محلات و مجتمع‌های مسکونی را داشت و از حملات هوایی و خودرو‌های بمبگذاری‌شده استفاده کرد. اسرائیل پیمانکاران صهیونیست را برای تخریب محلات کامل به کار گرفت. اسرائیل از نخستین روز تجاوز، آوارگی اجباری را به کار گرفت و طی دو سال، این هدف اصلی تجاوز علیه مردم غزه بوده است. اسرائیل ملت فلسطین را وادار به کوچ اجباری مداوم کرد. با همکاری آمریکا، اسرائیل ۱۱ درصد از مردم غزه را در یک محدوده کوچک جغرافیایی کشته یا زخمی کرده که بالاترین درصد در این عصر است. جنایت‌های هولناک اسرائیل در غزه سزاوار آن است که به عنوان جنایت عصر و جنایت قرن شناخته شود.

رهبر انصارالله: طوفان الاقصی، توطئه نابودی مسئله فلسطین را ناکام گذاشت

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد طوفان الاقصی گفت: رژیم صهیونیستی بیش از هزار مسجد و ۹۵ درصد از مدارس غزه را هدف قرار داد و روند آموزش را متوقف کرد. دشمن حتی قبرستان‌ها را هدف گرفت، بیش از ۴۰ گورستان را ویران کرد و بیش از دو هزار جسد را ربود. اسرائیل خبرنگاران، امدادگران و نیرو‌های آتش نشانی را هدف قرار داد. دشمن با وحشی گری بی سابقه همه مردم غزه را هدف قرار داد. تصاویر جنایات دشمن در غزه، از جمله رها کردن سگ‌ها برای حمله به سالمندان و بیماران، گواه وحشی گری آن است. اسرائیل اسیران و بازداشت شدگان را شکنجه کرد و بسیاری از آنان را به شهادت رساند. این جنایات اسرائیل از نظر انسانی، شرعی و قانونی، جنایاتی محکوم است. عملیات طوفان الاقصی اقدام بزرگ، مبارک و نقطه عطف مهمی در مسیر جهاد ملت فلسطین طی دهه‌های گذشته بود. پیش از طوفان الاقصی، مسیر آمریکا و اسرائیل برای پایان دادن به مسئله فلسطین در جریان بود. عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ۷۵ سال جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین انجام شد. حضور اسرائیل در فلسطین در اصل خود تجاوز، جنایت، اشغالگری و سلب حقوق مردم است.

هشدار رهبر انصارالله درباره توطئه تشکیل اسرائیل بزرگ در منطقه

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد طوفان الاقصی گفت: هدف اولیه دشمن، سلطه کامل بر فلسطین و سپس اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» بود. طرح صهیونیستم به معنای کنترل کامل منطقه و سلب استقلال و کرامت ملت‌های ماست. این طرح می‌خواهد همه ثروت‌ها و موقعیت جغرافیایی منطقه را در خدمت منافع اسرائیل و آمریکا قرار دهد. خطرناکترین ابعاد این طرح، تلاش برای درگیر کردن نظام‌های عربی در توطئه‌هایی مانند معامله قرن بود. با عنوان تغییر خاورمیانه، می‌خواهند نظام‌های منطقه را علیه ملت‌های خود بسیج کنند. عادی سازی روابط با اسرائیل نه تنها خیانت، بلکه همکاری کامل با دشمن در همه سطوح است. توافق‌های موسوم به صلح در واقع تسلیم در برابر سلطه اسرائیل بودند و تعهدات فقط بر دوش نظام‌های عربی گذاشته شد. این تعهدات زمینه را برای سلطه کامل اسرائیل بر منطقه فراهم می‌کنند و در صدر آن، چشم پوشی از مسئله فلسطین قرار دارد.