تأخیر در پرداخت معوقات فروردین، حدود ۳۰ هزار بازنشسته قزوینی را با چالش نقدینگی مواجه کرده است؛ کانون بازنشستگان از پیگیری‌های مستمر و تخصیص قریب‌الوقوع منابع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به دنبال تأخیر ادامه‌دار در پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی استان قزوین، گفتگو با اسدی، رئیس کانون بازنشستگان استان، جزئیات این بحران نقدینگی و راه‌حل در دست اقدام را روشن ساخت.

اسدی با اشاره به اینکه معوقات فروردین ماه دستگاه‌های کشوری و لشکری پرداخت شده، اعلام کرد که متأسفانه حدود ۳۰ درصد از ۱۰۶ هزار بازنشسته استان، شامل ۷۱ هزار نفر در شهرستان قزوین و ۳۶ هزار نفر در سایر شهرستان‌ها، هنوز این مبلغ را دریافت نکرده‌اند. این تأخیر، دامنه‌دار بوده و علاوه بر معوقات جاری، مطالبات درمانی را نیز در بر گرفته است؛ به نحوی که برخی بازنشستگان بیش از پنج ماه است که هزینه‌های اسناد پزشکی بیمه تکمیلی خود را طلب دارند.

رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین تأکید کرد: پیگیری‌های متعددی از طریق سازمان تأمین اجتماعی در تهران و قزوین انجام شده و دیدارهایی با نمایندگان مجلس و معاون سیاسی امنیتی استان صورت گرفته است.

رئیس کانون، ریشه اصلی این معضل را مشکل حاد نقدینگی در ساختمان مرکزی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد.

اسدی اعلام کرد: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سالاری، در حال پیگیری از دولت و سران قوا برای تبدیل ۸۰ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به اوراق است که ۷۰ هزار میلیارد تومان از آن برای رفع این تنگنای مالی مورد نیاز است. این منابع قرار است صرف پرداخت معوقات فروردین و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان شود.

وی با اعلام اینکه این تخصیص رسماً تأیید شده است، اظهار امیدواری کرد که ظرف سه تا چهار روز آینده، این اوراق از طریق بانک مرکزی به پول تبدیل شده و پرداخت‌ها برای حفظ کرامت بازنشستگان آغاز گردد.

وی همچنین اشاره کرد که مطالبات معوق شامل مبالغ زیر و بالای ۲۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

این مقام مسئول در ابتدای سخنان خود، با تبریک هفته نیروی انتظامی، بر لزوم تسریع در این فرآیند تأکید نمود تا بازنشستگان قزوین هرچه سریع‌تر به حقوق قانونی خود دست یابند.