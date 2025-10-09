نخستین اعزام برون مرزی تیم ملی شترسواری ایران به ابوظبی
تیم ملی شترسواری کشورمان، نخستین بار برای شرکت در یک اردوی تمرینی بینالمللی عازم ابوظبی میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی شترسواری ایران در نخستین اعزام برونمرزی خود برای حضور در اردوی تمرینی بینالمللی به میزبانی امارات متحده عربی، امروز پنجشنبه (۱۷ مهر) عازم ابوظبی شد. این اردو ۱۰ روز ادامه دارد.
داوود جباری به عنوان سرپرست و آئین جهانگیری از «قلعه گنج» کرمان به عنوان ورزشکار، نمایندگان کشورمان در این رویداد هستند.
یوسف خلفزاده از روستای نصرت آباد استان یزد، دیگر ورزشکار برگزیده برای اعزام بود که در صورت صدور روادید به تیم ملی ملحق خواهد شد.
افزوده شدن رشته شترسواری به فهرست بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی ۲۰۳۴ در عربستان سعودی، لزوم برنامهریزی هدفمند برای توسعه این رشته را در کشور بیش از پیش آشکار میکند.
همچنین با توجه به احتمال میزبانی کشورهای عربی از رقابتهای المپیک و امکان اضافه شدن شترسواری به رشتههای مدالآور این رقابتها، لازم است بسترهای مناسب برای کسب تجربه ورزشکاران ایرانی در عرصههای بینالمللی فراهم شود تا شاهد حضور شایسته و افتخار آفرینی آنان در میادین آینده باشیم.