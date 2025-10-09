پخش زنده
آخرین وضعیت چند واحد صنعتی لرستان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یاراحمدی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن لرستان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در این جلسه آخرین وضعیت چند واحد صنعتی مهم استان از جمله شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا، صدر فولاد خرم آباد، ژنراتورسازی لرستان و سیمان سفید زاگرس بررسی شد.
استاندار لرستان هم در این نشست از تولید به عنوان مهمترین رویکرد استان در مسیر توسعه اقتصادی نام برد و گفت: حمایت از تولید از مهمترین و محوریترین برنامههای ما در استان است که به تأسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سیاستهای دولت و همچنین برنامه پنج ساله تلاش خواهیم کرد همواره مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کنیم.
سید شهید شاهرخی در ادامه از پیگیری جدی برای فعالسازی طرحهای بزرگ صنعتی استان خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۲ جلسه برای هماهنگی و همراهی هر چه بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی با واحدهای تولیدی تشکیل دادیم که یک رکورد است.