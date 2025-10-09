خاتمی: مقاومت، بصیرت، اتحاد؛ رمز پایداری ایران است
همزمان با سالگرد شهدای مقاومت در قزوین، آیتالله خاتمی امام جمعه موقت تهران بر پایداری در برابر توطئهها و لزوم اتحاد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با اولین سالگرد شهادت فرماندهان جبهه مقاومت، آیتالله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در مسجد امام حسن عسگری (ع) قزوین، سید حسن نصرالله را «مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت» خواند که با احیای جبهه مقاومت، خاورمیانه جدیدی را شکل داده است.
وی در ادامه به وضعیت غزه اشاره کرد و شکست رژیم صهیونیستی در هدفگذاری برای محو حماس و نمایان شدن چهره واقعی این رژیم را مورد توجه قرار داد.
ایشان تهدیدات علیه ایران را متوجه نابودی کل کشور دانست و با بیان اینکه «ایران حرم است و اگر بماند، حرمهای دیگر نیز میمانند»، بر لزوم ایستادگی در برابر ترور سرداران ایرانی تأکید کرد.
امام جمعه موقت تهران برای ماندگاری فرهنگ مقاومت، بر پنج اصل اساسی تأکید کرد: تقویت باورهای دینی، بصیرت برای فهم فشار اقتصادی و لزوم نظارت مسئولان بر بازار، امید به خداوند و رهبری، مراقبت از توطئههای فرهنگی و رد آمارهای انحرافی در میزان پایبندی مردم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن دفاع قاطع از اصل حجاب به عنوان قانون الهی، نسبت به استفاده از واژه «حجاب اجباری» که آن را انحرافی و شادکننده دشمن دانست، هشدار داد. خاتمی همچنین بر حق مسلم هستهای ایران تأکید و مذاکره یکجانبه با آمریکا برای محدود کردن توان موشکی کشور را «ذلت» توصیف کرد.
در این مراسم که با حضور خانواده شهید حاجزاده، نمایندگان حزبالله و دانشجویان خارجی برگزار شد، بر ضرورت تقویت باورهای دینی، بصیرت در برابر فشار اقتصادی و امید به حمایتهای مردمی و رهبری تأکید گردید.
در بخش پایانی مراسم، برادر شهید حاجیزاده ضمن گرامیداشت یاد شهدای هوافضا (بیش از ۲۶۰ شهید)، به عدم تحقق وصیت شهید مبنی بر انتقال پیکر به قزوین اشاره کرد. وی تأکید کرد که برای ادامهدهندگان راه شهدا، شایستهسالاری باید حاکم باشد و انتخابها نباید بر اساس فامیل یا دوستی صورت گیرد.