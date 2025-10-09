تیم رعد پدافند ارتش با برتری مقابل هیئت بوکس استان تهران، قهرمان لیگ برتر بوکس کشورمان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ برتر بوکس ایران امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر با قهرمانی تیم رعد پدافند ارتش به پایان رسید.

در دیدار نهایی که رقابتی حساس و جذاب میان تیم رعد پدافند ارتش و هیئت بوکس استان تهران بود، نماینده ارتش با نمایش قدرتمند خود موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کند. تیم هیئت بوکس استان تهران نیز با کسب مقام دوم، نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.

در دیدار رده‌بندی نیز، تیم عقاب نیروی هوایی اصفهان با شکست تیم هیئت بوکس استان مرکزی به مقام سوم دست یافت و تیم استان مرکزی در جایگاه چهارم ایستاد.

لیگ برتر بوکس از ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ با حضور هشت تیم آغاز شده بود و امروز، ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با برگزاری دیدار‌های نهایی، به کار خود پایان داد.