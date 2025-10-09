در پی افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر، دولت چین با صدور بیانیه‌ای شدیدالحن، این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از رسانه‌های ونزوئلا؛ وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای رسمی، استقرار ناوگان نظامی آمریکا شامل کشتی‌های جنگی، هواپیما، پهپاد و یک زیردریایی هسته‌ای در نزدیکی سواحل ونزوئلا را اقدامی تنش‌زا خواند و از واشنگتن خواست تا فوراً به این عملیات پایان دهد و از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کند.

گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به این عملیات گفت: آمریکا باید فوراً اقدامات مربوطه را متوقف و از افزایش تنش در وضعیت کنونی جلوگیری کند.

دولت چین ضمن تأکید بر رد هرگونه تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل، بار دیگر بر اصول مداخله نکردن در امور داخلی کشور‌ها تأکید کرد.

این موضع‌گیری چین در حالی صورت می‌گیرد که ونزوئلا نیز به این اقدام آمریکا واکنش نشان داده است.

ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، حضور نظامی آمریکا در منطقه را یک «تهدید جدی» و نه یک «اقدام نمایشی» توصیف کرد و هشدار داد: این یک استقرار چند میلیون دلاری در دریای کارائیب با کشتی‌ها، هواپیما‌ها و پهپاد‌ها است.