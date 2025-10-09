به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی متصل به اعزام تیم هندبال جوانان دختر اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰ تا ۲۵ مهر به میزبانی فدراسیون هندبال و در تهران برگزار خواهد شد.

۱۶ بازیکن به این اردو دعوت شده‌اند که عبارتند از:

ریحانه حسینی، ثنا فتوحی بافقی، هستی آریان‌فر، آرزو طالعی بافقی، دیانا رضایی، ملیکا صفی‌خانی، تینا خوش‌نژاد، پریسان احمد خسروی، فاطمه الفت‌نیا، زهرا افشاری، سارینا رستمی، دینا درخشان‌مهر، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، آسمان بدوی و نگار باباصفری

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.