خوابگاه شبانه روزی دبیرستان دخترانه کوثر اشترینان به همت خیر نیک اندیش حشمت الله نظری سیاه پوش به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره آموزش و پرورش اشترینان در آئین افتتاح خوابگاه شبانه روزی دبیرستان دخترانه کوثر این شهرستان گفت: این خوابگاه به همت خیر نیک اندیش حشمت الله نظری سیاه پوش احداث و به بهره برداری رسید.

بابک مصطفایی افزود: پیش از این، تعداد زیادی از دانش آموزان روستا‌های اطراف به دلیل بعد مسافت، صعب العبور بودن مسیر و هزینه‌ها مجبور به ترک تحصیل شدند که اکنون این مشکل با راه اندازی خوابگاه رفع شد.

وی گفت: این خوابگاه اکنون نه به عنوان یک بنای ساده بلکه به عنوان نماد امید و تحول در منطقه شناخته می‌شود.