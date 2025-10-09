امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

داروخانه‌ها زیر ذره بین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷- ۲۲:۰۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

نبود مسئول فنی در داروخانه ها؛ قصور یا بی توجهی

فروش اقلام سلامت‌محور غیر دارویی فقط توسط داروخانه‌ها مجاز است

برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، داروخانه‌ها ، تامین دارو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 