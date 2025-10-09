به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛در مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران، زائران با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، غزه و ایران و نیز تصاویری از فرماندهان شهید جبهه مقاومت، عشق و ارادت خود را به آرمان قدس و امت اسلامی ابراز کردند.

موکب‌های مردمی نیز در طول مسیر برای پذیرایی از زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی برپا شده و حال‌و‌هوایی معنوی به مسیر پیاده‌روی بخشیده‌اند.

آیین پیاده روی در «طریق‌المهدی» هر هفته سه شنبه‌ها با حضور گسترده مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت (ع) در قم برگزار می‌شود و این هفته با یاد شهدای مقاومت و مردم مظلوم فلسطین، رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته است.