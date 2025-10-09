پخش زنده
همزمان با ایام سالروز عملیات طوفانالاقصی، جمعی از منتظران ظهور حضرت ولیعصر (عج) با حضور در طریقالمهدی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران پیاده روی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛در مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران، زائران با در دست داشتن پرچمهای فلسطین، غزه و ایران و نیز تصاویری از فرماندهان شهید جبهه مقاومت، عشق و ارادت خود را به آرمان قدس و امت اسلامی ابراز کردند.
موکبهای مردمی نیز در طول مسیر برای پذیرایی از زائران و اجرای برنامههای فرهنگی برپا شده و حالوهوایی معنوی به مسیر پیادهروی بخشیدهاند.