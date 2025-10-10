به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ افشین دلشاد عصر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: با توجه به موضوع پوکی استخوان، ذخایر استخوانی باید در جوانی پر شود که در سن بالا ممکن نیست و نهایت می‌توان آن را کنترل و سرعت را کاهش داد.

وی ادامه داد: تغذیه غلط، ورزش ناکافی و نبود ویتامین D که تقریبا تمام زنان و ۸۰ درصد مردان ایرانی کمبود ویتامین D دارند، تمام عوامل خطر محیطی را برای درگیری به پوکی استخوان دارند.

وی افزود: پوکی استخوان که در سنین بالا تشخیص داده می‌شود، نسبت به آن کاری نمی‌شود، انجام داد.

پوکی استخوان بیماری خاموش است و باتوجه به اینکه جمعیت کشور مسن می‌شود، خیلی‌ها زمان طلایی را از دست داده‌اند.