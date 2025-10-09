پخش زنده
در یک عمل جراحی همزمان قلب و سزارین در بیمارستان امام خمینی اهواز، جان مادر باردار و نوزادش نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تیمهای تخصصی جراحی قلب، زنان و نوزادان با همکاری تیم بیهوشی در یک عملیات همزمان، جان مادر باردار ۳۰ ساله و نوزاد ۲۹ هفتهای او را نجات دادند.
دکتر معزی افزود: این مادر باردار با وضعیت بسیار بحرانی و علائم تامپوناد قلبی و مشکوک به پارگی آئورت به بیمارستان منتقل شد و بلافاصله تحت مراقبتهای احیای قلبی ریوی (CPR) قرار گرفت. با توجه به شرایط حاد بیمار، هماهنگی فوری میان تیمهای جراحی قلب و زنان صورت گرفت و بیمار برای جراحی آماده شد.
وی ادامه داد: با آغاز بیهوشی، بیمار دچار افت شدید فشار و ایست قلبی شد. در این شرایط بحرانی، تیمهای پزشکی بهصورت همزمان اقدام به سزارین و استرنوتمی (باز کردن قفسه سینه) کردند تا هم جان مادر و هم جنین حفظ شود. نوزاد در لحظه تولد فاقد علائمی تنفسی بود که بلافاصله احیا گردید و علائم حیاتی او بازگشت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در حالی که تیم جراحی زنان عمل سزارین را به پایان میرساند، تیم جراحی قلب عملیات بایپس قلبی _ ریوی را آغاز کرد. در بررسیها مشخص شد آئورت دچار پارگی است که با استفاده از گرافت عروقی تعویض شد. خوشبختانه علیرغم آسیب شدید آئورت، دریچه قلب سالم بوده و نیازی به تعویض آن نبود.
دکتر معزی عنوان کرد: این جراحی پیچیده پس از حدود چهار ساعت، با موفقیت کامل به پایان رسید و بیمار با وضعیت پایدار و بدون خونریزی به بخش مراقبتهای ویژه قلب (ICU) منتقل شد. نوزاد نیز با شرایط مناسب و علائم حیاتی پایدار تحویل بخش نوزادان گردید.
وی تاکید کرد: مادر جوان برای تکمیل روند بهبودی باید مراقبتهای پس از عمل را دقیق و به خوبی رعایت کند تا سلامتی کامل حاصل شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ضمن قدردانی از کار تیمی فوقتخصصی جراحی قلب، زنان، بیهوشی قلب، نوزادان و تلاش مجموعه اورژانس، کادر پرستاری و اتاق عمل بیمارستان گفت: این جراحی نمونهای کمنظیر از همکاری میان رشتههای فوقتخصصی بوده است.