به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی آمده است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

خبر شهادت مدافع امنیت سرهنگ غلامرضا جمشیدی پور، این دلاور عرصه امنیت کشور که جان خود را در راه دفاع از میهن عزیز ایران اسلامی، فدای آرامش و امنیت مردم نمود، موجب تأسف و تأثر گردید.

این شهید والامقام با فداکاری و شجاعت مثال‌زدنی در برابر اشرار و قاچاقچیان ایستاد و جان خود را در این راه تقدیم نمود، این قهرمان بزرگ، نه تنها در دفاع از کشور، بلکه در پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، همواره الگوی بی‌نظیری برای نسل‌های آینده خواهد بود.

امنیت و اقتدار امروز ما در گرو غیرت دلاور مردانی است، که بی هیچ ادعایی در اقصی نقاط کشور از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و در این مسیر پرمخاطره شهدای فراوانی را تقدیم نموده است.

اینجانب شهادت این فرزند لرستانی و خدمتگزار در فرماندهی انتظامی را به ساحت حضرت امام عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف»، رهبر معظم انقلاب اسلامی «مد ظله العالی» مجموعه فرماندهی انتظامی، و عموم مردم استان لرستان، و خانواده و بازماندگان این شهید سرافراز، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

از عموم مردم انقلابی و متدین درخواست می‌کنم، به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، در مراسم استقبال پیکر پاک این شهید والامقام، که در روز جمعه، ساعت ۱۱:۳۰ صبح و مراسم تشییع بعد از برگزاری نماز پرصلابت جمعه، در محل مصلی الغدیر برگزار میگردد شرکت فرمائید.

«والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

«سید احمد رضا شاهرخی»

۱۷ مهر ۱۴۰۴

برابر با ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷