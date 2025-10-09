تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در سومین دیدار خود در جدول اصلی مسابقات قهرمانی جهان، با شکست سوئیس به مرحله حذفی صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های جدول اصلی رقابت‌های والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان از چهارشنبه ۱۶ مهر با حضور ۳۲ تیم در دوحه قطر آغاز شد.

در مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در گروه سوم با تیم‌های سوئیس، استونی و برزیل همگروه است.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور که در دیدار‌های اول و دوم خود مغلوب برزیل و استونی شده بودند، امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) در سومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف سوئیس رفتند.

دو تیم ایران و سوئیس در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که در دو مسابقه قبلی نتیجه را به حریفان واگذار کرده بودند و رقابت دو تیم برای کسب سهمیه سوم گروه برای صعود به مرحله حذفی بود.

تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال کشورمان در ست نخست این دیدار ۲۱ بر ۱۶ مغلوب شد، اما در ست دوم با همین امتیاز فاتح میدان شد تا رقابت حساس دو تیم به ست سوم کشیده شود.

در ست سوم تیم ایران رقابت بسیار نزدیکی با حریف داشت حتی در ابتدای ست ۸ بر ۴ عقب افتاد، اما در نهایت ۲۰ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا دو بر یک فاتح این میدان سخت شود و به عنوان تیم سوم گروه به مرحله حذفی صعود کند.

از هر گروه سه تیم به مرحله حذفی این رقابت‌ها صعود می‌کنند و دیدار‌های مرحله حذفی از فردا (جمعه ۱۸ مهر) در دوحه پیگیری خواهد شد.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری (سرپرست) و مهدی ابارشی (پزشک) ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.