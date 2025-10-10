به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در برنامه میزگرد، از عملکرد یکسال گذشته نیروی انتظامی، گزارشی را ارائه و مهمترین اقدامات و برنامه های این نیرو را تشریح کرد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سؤال: هفته نیروی انتظامی است و طبیعتاً طبق روال هم فرصتی است که نیروی انتظامی فراجا بتواند ارتباط بیشتری با هموطنان داشته باشد، یک گزارش عملکردی در یکسال گذشته ارائه بدهد، از همین رویکرد ورود کنیم. با توجه به اینکه تأمین امنیت کشور از مرز تا مرکز بر عهده فراجا است و این هفته هم فرصتی است برای بازخوانی اقدام‌ها و دستاوردها، مهمترین دستاورد‌ها و اقدام‌هایی که در طول یکسال گذشته می‌توانیم به عنوان نکات برتر فراجا از آنها یاد کنیم را بفرمایید؟

سردار رادان: امشب اجازه می‌خواهم حامل خبر‌های خوب برای مردم عزیز در حوزه عملکردی انتظامی باشم. بنده با افتخار سفیر شهیدان احمدرضا رحمتی و شهید هادی میرآبادی هستم، در انتظامی کشور، همه مدیران و افسران ما سفارت یک شهید یا دو شهید را بر عهده دارند که عمل بسیار قشنگی است که همواره همکاران ما را با خانواده‌های شهداء همراه و همیار و همکار می‌کند و از فیض معنوی آنها بهره می‌گیرند. فراجا یا انتظامی کل کشور، یک سازمان منحصربفردی است که به ندرت هم در کشور‌های دیگر پلیس آن با این ویژگی ها، کارکرد‌ها و وظایف رو‌به‌رو است. خدمت مردم عزیز عرض کنم که در طرح جامع مصوبی که به فراجا ابلاغ شده است، ۴۰ مأموریت و وظیفه کلی، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد اساسی، چه در فضای حقیقی یا فضای مجازی با رویکرد عامل و غیرعامل پیش بینی شده است. این یکی از نقاط منحصر‌به‌فرد پلیس جمهوری اسلامی است. ۴۰ مأموریت و وظیفه با مأموریت‌ها و وظایف کلی است. وقتی تقسیم می‌شود، در دل یک مأموریت شاید چهار یا پنج نقش و اقدام باید باشد. مثلاً یکی مرزبانی است، ما فقط و فقط بحث مرزبانی را وقتی در مأموریت می‌گوییم، می‌گوییم صیانت از مرز‌های کشور، استیلای حقوق، اما بیش از ۱۴ عمل، کارکرد و نقش در مرزبانی ما است. یعنی ما وقتی ۴۰ مأموریت می‌رویم شاید نزدیک به ۱۸۰ اقدام و عمل باید انجام شود تا ما به این ۴۰ مأموریت برسیم. بعضی از اینها را عرض می‌کنم، محوریت برقراری نظم و انتظام عمومی یکی از مأموریت‌ها است، دیده بانی هوشمند فراگیر و دقیق محیط در همه ابعاد و روایت گری و هشدار دهی مخاطرات به مردم و مراجع که یکی از کارویژه‌های ما است، مخصوصاً اینکه ما قرار است روایتگر صادق هم در این حوزه باشیم. دفاع از حقوق مردم، کمک به تحکیم هنجار‌های اجتماعی، پیشگیری از تبدیل ناهنجاری‌های اجتماعی خدایی ناکرده به انتظامی یا امنیتی و خاصه صیانت از مال و جان و آبروی مردم. این یکی از عمده‌های این اقداماتی است که ما باید انجام بدهیم. در یکسال وقتی عملکرد را می‌خواهید در قالب این ۴۰ مأموریت و ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد بیاورید، یک مقوله بسیار سنگین از اقدامات می‌شود. من خدمت مردم عزیز عرض کنم که پلیس شما همواره برای اجرای این مأموریت‌ها که نقش اساسی آن مردم، حفظ امنیت، جان، مال و آبروی مردم است، شبانه روز نمی‌شناسد. غیر از اینکه شبانه روز را نمی‌شناسد، این امنیت را با تقدیم خون خودش تقدیم مردم می‌کند. ما به غیر از شهدایی که در جنگ با صهیونیست‌ها تقدیم کردیم و غیر از مجروحانی که در جنگ با صهیونیست‌ها تقدیم کردیم و افتخار داریم که دشمن مان را اینقدر عصبانی کردیم که به پلیس هم حمله کرد و مراکز مختلفی از ما را مورد هدف قرار داد، مردم عزیز بدانند در قالب مأموریت‌های مختلف از مرز تا به شهر و از شهر تا به روستا و در جاده در شش ماهه اول سال ما نزدیک به ۴۶ شهید تقدیم کرده‌ایم. یکی از این شهدای ما از افسران دلسوز و پرکار راهنمایی و رانندگی بود که وقتی داشت عملیات مراقبت از راه را انجام می‌داد توسط یک خودرو و توسط یک راننده خودسر زیر گرفته شد و به شهادت رسید. نتیجه اینکه مردم عزیز بدانند، همکاران ما در عین اقتدار برای انجام مأموریت شان برای تأمین امنیت شان جان خودشان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند. چنین مردمی شایسته چنین خدمتی هستند، در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که مردم واقعاً چقدر از خودشان ایثار، گذشت، فداکاری و همبستگی را نشان دادند و به رخ دشمن کشیدند. اگر جنگ ۱۲ روز طول کشید، غیر از همه عامل‌هایی که مؤثر بود، یکی از عامل‌های مؤثر آن همبستگی مردم بود. دشمن فکر می‌کرد در چند روز اول مردم به خیابان می‌آیند، اعتراض دارند و دنبال تغییر نظام هستند. وقتی دید مردم به خیابان آمدند ولی بر علیه دشمن و برای دفاع از حاکمیت و حدود جمهوری اسلامی ایران، آنجا بود که انگشت تعجب به دهان گذاشتند و به ارباب خودش التماس کرد که آتش بس را پیگیری کند و میانجی گری کند. این مردم شایسته چنین خدمتی حتی تا نثار جان ما هستند. ما با افتخار در خدمت مردم هستیم و با افتخار خون خودمان را در راه امنیت شان می‌دهیم. جالب است در هفته انتظامی امسال عدد تشکر مردم از صنوف مختلف به شدت افزایش پیدا کرده بود. خیل هنرمندان، خیل ورزشکاران، خیل اصناف و مردم شریف و دانشگاهیان پیام‌هایی که برای ما می‌دادند ما را شرمنده می‌کردند که از این طریق از آنها تشکر و قدردانی دارم.

سؤال: پلیسی که ۴۰ مأموریت، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد دارد و حافظ امنیت جان و مال و آبروی هوطنان است، شعاری که انتخاب کرده است با این گستردگی وظایف خودش امسال قابل توجه بود و کارشناسان مختلف راجع به آن صحبت می‌کردند، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن. در ذات شعار این هماهنگی بین فراجا و مردم دیده می‌شود، خودش را جدا نمی‌داند، همراه می‌داند. علت انتخاب این شعار و اینکه چه هدفی از انتخاب آن دنبال می‌کردید و متناسب با آن چه اقدام‌هایی انجام شده است؟

سردار رادان: ما معتقد هستیم عملیات پلیس، مأموریت پلیس و اقدام پلیس زمانی به نتیجه خوب، دقیق و به موقع و بهنگام می‌رسد که همراهی و همکاری مردم و مشارکت مردم را داشته باشد. همکاری و همراهی یک طرف است، مشارکت بحث دیگری است. مشارکت آن است که مردم خودشان هم نقش‌هایی برای امنیت ایفا می‌کنند.

سؤال: که در این دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند؟

سردار رادان: یکی از نقش‌های آنها این بود که ایفا کردند. در حوزه انتظام وقتی ما فقط در رابطه با مقابله با سرقت صحبت می‌کنیم، همراهی مردم اینجا در کجا خودش را نشان می‌دهد. اینکه مراقبت بیشتر و محافظت بیشتر از اموال خودشان را داشته باشند. اینجا مشارکت نقش می‌گیرد، یعنی در حقیقت مردم خود یک پلیس افتخاری می‌شوند برای خودشان و برای پلیس نظام، اینگونه است. چه زمانی سرقت صورت می‌گیرد، وقتی زمینه و زمانه برای ارتکاب یک سرقت هماهنگ باشد. زمینه آن است که دزد احساس کند که می‌تواند به راحتی یا با یک دشواری اندک به خواسته خودش برسد. زمانه آن زمانی است که سارق احساس می‌کند بهترین وقت است. هوشمندی مردم اینجا برای این مشارکت اینگونه نقش می‌خورد که زمینه را محدود کنند، نتیجه محدود کردن زمینه زمانه را به تسخیر خودشان درمی آورد، یعنی سارق نمی‌تواند. ببینید چقدر در این حالت فرق است بین نفری که خودرویش را فقط با قفل کردن درب رها می‌کند یا نفری که ضمن قفل درب، قفل فرمان و قفل ترمز هم می‌گذارد.

سؤال: در واقع خود مردم در کمک به پلیس اقدامات بازدارنده را تقویت می‌کنند؟

سردار رادان: یعنی اینجا مردم خودشان پلیس می‌شوند، پلیس خودشان می‌شوند برای اینکه به پلیسی که پلیس همه است، کمک کنند. اینجا خیلی آوازه مشارکت نقش پذیر می‌شود و ما همیشه به دنبال این بودیم. بعضی از وقت‌ها از مردم گله می‌کنم همه چیز را مهیا می‌کنید برای اینکه دزد بیاید و کارش را انجام بدهد، با این مشارکت من در حوزه کاهش سرقت و افزایش کشف، امشب خبر‌های خوبی برای مردم عزیز دارم که می‌گویم. پس وقتی ما پلیس مقتدر، مشارکت و مردم و جامعه امن را می‌آوریم، درحقیقت سه دایره مشترک ملحق به هم برای رسیدن به یک نتیجه مشترک آن هم جامعه امن است. پلیس باید مقتدر باشد، در این نوع مأموریت، مردم از پلیس غیرمقتدر خوششان نمی‌آید. البته اقتدار را ما تعریف کرده‌ایم، اقتدار یعنی استفاده مشروع از قانون در این حوزه، یعنی بدانیم کجا باید بخندیم و محبت داشته باشیم، کجا باید قاطع و کوبنده باشیم، این را مردم خیلی دوست دارند، مشارکت که در کنار آن می‌آید یعنی مردم خودشان پلیس افتخاری هستند، دو حلقه‌ای می‌شود که جامعه امن را ایجاد می‌کند.

سؤال: اقداماتی که در حوزه خودروسازی ورود کرده‌اند و امنیت خودرو‌ها را ارتقاء داده‌اند، نتیجه گزارش‌ها و عملکرد‌های پلیس این بود که توانسته‌ایم بسیاری از آن بستر را کاهش بدهیم که سرقت کاهش پیدا کند؟

سردار رادان: اینجا هم مشارکت است، مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که تولید وسایل می‌کنند که مردم استفاده کنند. فقط خودرو هم نیست، خیلی از وسایل دیگر هم است، همین جا از خودروسازها، وزارت صمت و وزیر محترم تشکر می‌کنم که در این موضوع خیلی جهادی وارد شدند. اینجا وقتی جامعه امن ایجاد می‌شود، احساس امنیت خودبخود افزایش پیدا می‌کند. ما به دنبال افزایش احساس امنیت در مردم عزیز هستیم، مردمی که بدانند اگر خودروی شان را جایی پارک می‌کنند، آن خودرو همان جای پارک می‌ماند. اگر فرزندشان بیرون می‌رود بدانند این فرزند سالم می‌رود و برمی گردد، بخش عمده این مشارکت را می‌خواهد، این مشارکت برای مردم است، برای مشارکتی است که با پلیس مقتدر خودشان باید انجام بدهند. به نظر می‌رسد انتخاب این شعار برای امسال با توجه به حوادثی که پیش آمده بود، با توجه به مشارکتی که مردم در جنگ ۱۲ روزه با قوای مسلح اعم از سپاه و ارتش و بسیج انتظامی داشتند، یک انتخاب هوشمندانه بود.

سؤال: در صحبت‌های شما چند بار به عبارت احساس امنیت از سوی مردم اشاره کردید. اقدامات مختلفی انجام می‌شود که آن مشارکت مکمل آن اقدامات می‌شود. اما در اینجا یکسری از اقدامات تخلفی مثل کیف قاپی یا سرقت موبایل یا اینهایی که خیلی روی آن بحث آرامش و اطمینان خاطر مردم اثر می‌گذارد. اینها را فراجا و نیروی انتظامی و پلیس ما قاعدتاً نگاه ویژه‌ای به اینها دارد و جدی‌تر برخورد می‌کند؟

سردار رادان: همینطور است. من یک روزی به مردم قول دادم که ابهت پوشالی ارازل و اوباش را خرد می‌کنیم، به حکم قانون، قول مان را عمل کرده‌ایم. امروز بچه‌های ما به دنبال ارازل و اوباش می‌گردند تا پیدا کنند. بیش از ۳۷ درصد درگیری و خشونت در حوزه ارازل و اوباش کاهش پیدا کرده است و این نتیجه برخورد‌هایی بود که شد. من جا دارد از دو دسته تشکر کنم، یکی رئیس محترم قوه قضائیه و قضات عزیز که در این مسیر به حکم قانون به ما کمک کردند، دوم اطلاعاتی که مردم به ما داده‌اند. ما بدون مردم پلیس مقتدری نخواهیم بود، من این را چندین بار می‌توانم تکرار کنم و به آن اعتراف کنم. در حوزه سرقت ما دو مدل داریم، یک سرقت‌های عادی داریم، یک سرقت‌های خشن توأم با ایجاد احساس ناامنی شدید داریم. مثل کیف قاپی، مثل موبایل قاپی، وقتی یک نفر موبایل در کنار گوشش است و کسی آن را سرقت می‌کند، یا خانمی که کیفش را به زور می‌خواهند سرقت کنند، آرامش شان را از دست می‌دهند. واقعاً صداوسیما در اطلاع رسانی برای مردم و ما سنگ تمام گذاشتند. زمانی که ما یک کیف قاپ را دستگیر کرده بودیم، خانم به دزد می‌گفت که من سه روز است که خواب خوبی نداشته‌ام از ناراحتی و احساس وحشتی که تو به من داده بودی. در ارتباط با جرائم خشن ما قول داده‌ایم به حکم قانون و همکاران من دارند انجام می‌دهند، با این دسته آدم‌ها مانند ارازل و اوباش برخورد کنیم. این را به همکارانم ابلاغ کرده‌ام و همکاران من دارند انجام می‌دهند. اطلاعات خوب در حوزه سرقت اینکه ما سال ۱۴۰۱ را وقتی داشتیم به پایان می‌رساندیم، با ۱۹ درصد افزایش سرقت مصادف شده بودیم یعنی یک شیبی بود که بالا می‌رفت و سرقت را به بالا می‌برد. خوشبختانه با اقداماتی که همکاران عزیز ما در پلیس آگاهی و استان‌ها انجام دادند، اولین کاری که کردیم قرارگاه سرقت راه اندازی کردیم، تمرکز این قرارگاه سرقت بر روی این بود که بتواند وجه‌های مختلف مقابله با سرقت را اعم از هوشمند و اعم از فیزیکال دنبال کند و بعد هم پلیس آگاهی و استان ها. وقتی سال ۱۴۰۱ به پایان می‌رسید، ۱۹ درصد افزایش وقوع سرقت داشتیم و افزایش کشفی هم نبود و کشف هم برابر بود. چند اقدام انجام شد، قرارگاه سرقت راه اندازی شد، گشت‌های مقابله با سرقت، گشت‌های موتورسوار و گشت‌های خودروی مقابله با سرقت با محوریت آگاهی راه اندازی شد و جالب است که استفاده از هوشمندی خیلی به ما کمک کرد. یکی از آنها پابند‌های الکترونیک بود که ما به سارقین سابقه دار با مجوز قضایی زدیم و یکی دیگر راه اندازی آزمایشگاه تحلیل داده پلیس آگاهی که بتوانند در آن واحد تحلیل و بررسی و اقدام کنند.

مردم عزیز در اواخر سال ۱۴۰۲، ۱۹ درصد افزایش به صفر رسید یعنی ما دیگر افزایش نداشتیم، ۶ درصد هم کاهش وقوع داشته‌ایم. یعنی ۱۹ درصد را همکاران ما با همراهی مردم پایین آوردند و ۶ درصد هم کاهش داشتیم و در کشف هم چیزی بالغ بر ۳۵ درصد افزایش کشف را تجربه کردیم. در سال ۱۴۰۳، ۱۸ درصد کاهش وقوع را تجربه کردیم و ۴۴ درصد افزایش کشف را تجربه کردیم و سال ۱۴۰۴ در شش ماهه امسال ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل که ۱۸ درصد کاهش داشتیم را داریم تجربه می‌کنیم، با ۵۶ درصد افزایش کشف. یعنی در طول دو سال و اندی، از ۱۹ درصد افزایش به کاهش‌های اینگونه رسیده‌ایم که می‌شود گفت نسبت به سال ۱۴۰۱ یک کاهش بسیار قابل توجه رسیده‌ایم. اما ما این را کافی نمی‌دانیم ما یک کشف نشدن را هم کافی نمی‌دانیم. تلاش بر این شده است که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار از موضوعات اموال به مردم برگشت داده شده است. وقتی افزایش کشف صورت می‌گیرد باید سرعت کشف باشد. سرعت کشف زمانی حاصل می‌شود که هنوز سارق فرصت نکرده است که اموال را آب کند، اینجا می‌تواند این کار را انجام بدهد. از مردم عزیز می‌خواهیم اگر این توفیقات را دوست دارید، اگر تمایل دارید این توفیقات باشد، مشارکت گذشته تان را هم افزایش بدهید. همکاران من در پلیس آگاهی مصمم‌تر شده‌اند، در این حوزه با تعداد زیادی از سارقان حرفه‌ای و خشن برخورد شدید شد و تعدادی زیادی از آن‌ها با ضرب گلوله برخورد کردند که یادشان بماند که سرقت مساوی است با ضرب گلوله.

سوال: در برنامه قبلی رئیس پلیس آگاهی صحبت کردندگفتند که ما برنامه‌ای داریم، بحث آزمایشگاه تحلیل داده، الان کلیه سارقین که سابقه دارند تحت کنترل داریم، الان کاملا اشراف داریم که کدام سارق در کجاست و چه اقدامی انجام می‌دهد.

حتی مسافرت می‌روند ما به آن‌ها یک پیامک می‌دهیم که شما در آن مسیر هستید، خوش بگذرد به شما، که این خیلی تاثیر داشته است؟

سوال: حتی در اربعین یک تعداد از سارقین می‌رفتند آن طرف که از زوار سرقت کنند، ما این ها را در خروجی مرز جلوی شان می‌گرفتیم به واسطه برنامه هوشمند و آزمایشگاه تحلیل داده در پلیس آگاهی راه اندازی شده است.

بعضی مواقع به آن‌هایی که پابند دارند، زنگ می‌زنیم که فلان جا هستید، حالت خوب است؛ که ما داریم می‌بینمت و رصدت می‌کنیم و متوجه می‌شویم. به نظر می‌رسد ما باید در این حوزه تلاش بیشتری کنیم، اما مردم هم باید مشارکت کنند. مشارکت بیشتری داشته باشند، بعضی وقت‌ها جناب سیفی من خیلی تعجب می‌کنم از درب‌های پارکینگی که ما می‌گذاریم، درب زیبا می‌گذاریم برای پارکینگ، پارکینگ درب مستحکم و امن نیاز دارد. درب ورودی لازم نیست خیلی زیبا باشد، باید امن و محکم باشد، آیفون لازم نیست خیلی زیبا باشد، آیفون باید امن باشد. یکی دو مورد سرقت را مردم پیگیری کنند و دنبال کنند، سارق آیفون را باز کرده است و سیمی را بهم وصل کرده است که درب باز شود. آیفون امنیتش درست نیست، نباید دنبال آیفون فقط زیبا گشت.

سوال: کارکرد خوب داشته باشد؟

سردار رادان: کارکرد خوب و امن داشته باشد، پلیس امنیت این را اعلام کرده که ما بلوک به بلوک، واحد به واحد، صنف به صنف برویم، با مشارکت خودشان ناامنی‌های فیزیکی محل خودشان که سارق را می‌تواند سهل الوصول به هدف برساند با آن‌ها صورت جلسه کنیم و با مشارکت خودشان.

سوال: در مقررات ساختمان این اتفاق می‌افتد، یعنی این که در مبحث نوزده داشتیم در مبحث ساختمان، پلیس ورود کرده که تاییدیه بدهد که ایمنی را رعایت کردید؟

سردار رادان: این از این به بعد است ولی از این به قبل برای ما خیلی ما مهم است.

سوال: چطور؟

سردار رادان: این که ساخته شده است و دستورالعمل آن موقع نبوده است.

سوال: که بیشتر تخلفات در آن بستر انجام می‌شود؟

سردار رادان: تخلف نه جرایم در آن حوزه انجام می‌شود، پنجره‌ها ناایمن که پیمانکاران خواستند که ارزان در بیاورند، بسیار ارزان و ناایمن. من اصلا صحبت از گرانی نمی‌کنم، صحبت از امنیت می‌کنم، این که فرزندان ما در این مرز و بوم بتوانند به راحتی احساس کنند که خانه شان خانه امنی است شروع کردیم.

سوال: خیلی کوتاه الان با توجه به آن آزمایشگاه تحلیل داده و ارتباطاتی که با مردم دارید از نگاه فراجا و نیروی انتظامی مهم‌ترین دغدغه‌های مردم الان چیست و مهم‌ترین تقاضایی که از شما دارند؟

سردار رادان: یک زمانی اراذل بود براساس پیمایشی که ما داشتیم، الحمدالله بحث اراذل در اولویت هفتم و هشتم رفته است، مهم‌ترین اولویت مردم ترافیک و بعد از آن سرقت بوده، خوشبختانه سرقت از اولویت دوم به اولویت سوم و چهارم رسیده است. ولی برای ما اولویت در حوزه انتظام شهری همچنان سرقت است که پیگیری می‌کنیم.

سوال: یک جایی خوانده بودم که شما فرمودید که با بحث برخورد با اراذل تا پایان سال ۱۴۰۴ پایان اراذل و اوباش در ایران اعلام می‌کنیم که چقدر با این نکته فاصله دارید یا الان دارید دنبال اراذل و اوباش می‌گردید؟

سردار رادان: این نوید بدهم بسیار کوتاه شده است و تا پایان ۱۴۰۴ اعلام کردیم، حتما این اتفاق می‌افتد، خوب است که اگر بعضی‌های شان ماندند مصاحبه‌ای از آن‌ها بشود که حتما توصیه می‌کنند که تجربه خوبی نیست و حتما دنبالش نروند.

سوال: آمار خوبی دادید راجع به بحث جرایم، سراغ این بخش استرداد اموال مکشوفه برویم، یک آماری بدهید در یک سال گذشته دزد و خلافکاری که گرفتید چقدر موفق شدید که اموال مال باخته‌ها را به آن‌ها برگردانید، آمار‌ها چه می‌گوید در این حوزه؟

سردار رادان: یک سری اموال در دو حالت زود می‌توانیم مسترد کنیم، یک اموالی که بر اثر سرعت کشف سارق فرصت فروش یا از بین بردنش یا آب کردنش به قول خودش نداشته است. یک دسته از آن‌هایی که در پیجویی‌های مکررمان انجام دهیم، یعنی ازیک سارق به مال خر برسیم و از مالخر به اموال برسیم. امروز در پلیس آگاهی چیز‌هایی داشتیم به نام گنجینه، اموال نگهداری می‌شد در گنجینه تا زمانی تحویل شد. امروز چیزی به نام گنجینه وجود ندارد به محض این که وسیله‌ای کشف می‌شود با مردم به صورت پیامک یا تلفن ارتباط داده می‌شود که بیایند اموال شان را ببرند. چند روز پیش با دوستی صحبت می‌کردم از همکاران خود شما که گفت فلانی دیروز موبایل من سرقت کردند که امروز با من تماس گرفتند که بیا ببر. البته موبایل ویژگی‌هایی دارد که باید دقت کرد، یک نکته بگویم بعضی وقت‌ها موبایل‌های خیلی گران که شاید زیاد هم ضرورت نداشته باشد، آن را من اصلا کاری ندارم به راحتی برای سرقت آماده می‌شود. ما می‌توانیم موبایل را به گونه‌ای استفاده کنیم که جلوی چشم و کنار گوش مان نباشد.

سوال: در کنار عمومی؟

سردار رادان: هندزفری می‌شود استفاده کرد که سارق را تهییج به سرقت نکنیم. این‌ها از جمله مشارکت‌هایی است که از مردم انتظار داریم که ان شاءآلله باید انجام شود.

سوال: راجع به مرز‌ها و امنیت مرز‌ها و بحث انسداد مرز‌ها و دیوارکشی و نصب تجهیزات هوشمندی که برای پایش مرز‌ها صورت می‌گیرد و راجع به سیستان و بلوچستان و تحرکات ناامنی بفرمایید؟

سردار رادان: کشوری هستیم که با ۱۵ کشور هم مرزهستیم، نتیجتا ۱۵ مدل مرز داریم.‌ نمی‌توانیم بگوییم یک مرز است. مرز سیستان و بلوچستان خصوصیات خودش را با همسایه‌های خودش دارد. مرز‌های آبی خصوصیات خودش با همسایه‌های خودش دارد، مرز آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان، کرمانشاه و ایلام خصوصیات خودش را دارد و وقتی به خراسانات و گیلان و مازندران می‌رسیم که خصوصیات خاص خودش را دارد.

سوال: اصولا چند تا مرز داریم، استان‌هایی داریم که چند مدل مرز آبی و زمینی؟

سردار رادان: بله بعضی‌ها مرز رودخانه دارند، خشکی و آبی دارند، بعضی‌های شان مرز آبی دارند، بعضی‌ها فقط مرز خشکی دارند با جغرافیای متفاوت. مثلا درحالی که مرزبانان ما در سیستان و بلوچستان گرما‌های ۴۷ درجه تحمل می‌کنند، مرزبانان ما در آذربایجان غربی و کردستان و بخشی از کرمانشاه ایلام سرمای چند درجه زیر صفر را تجربه می‌کنند. مردم بدانند برای تامین مرز‌های شان مرزبانان ما بعضی وقت‌ها برای عملیات گشت در برف گم شدند. پیدا کردن شان بسیار سخت شد، حتی یکی دو تا مرزبان ما به این حالت شهید شدند. این فقط و فقط برای حفظ امنیت مردم است، جایی که در مرز‌های سیستان و بلوچستان خودکار‌های عادی کمرش از شدت گرما خم می‌شود، بچه‌های ما باید در آن مرز با در اختیار داشتن جلیقه‌های ضد گلوله گرما بخش‌تر به ماموریت ادامه دهند. الحمدالله غیرتی که در بچه‌های مرزبانی ماست یک غیرت توام با روحیه بسیجی و فرهنگ عاشورایی است. امسال در زمانی که جنگ ۱۲ روزه را تجربه می‌کردیم، برای حفظ امنیت مردم حتی یگان‌های تکاوری از مرز‌ها جابه جایی‌هایی داشتیم، یعنی آن‌ها در آن زمان احساس داشتند که باید بیایند در مراکزی از شهر‌های کشور خدمت کنند و این کار را انجام دادیم. منتها به هر حال باید بدانیم که توطئه بر علیه ما کم نیست. ما تا جمهوری اسلامی ایران هستیم، این توطئه‌ها فراوان است.

سوال: چشم طمع به ما دوخته شده است؟

سردار رادان: تا ما بخواهیم بگوییم هستیم و نوکر نیستیم، این توطئه‌ها هستند، اگر نه نمی‌توانستند نوکر باشند خیلی از این اتفاق‌ها نبود، سیستان و بلوچستان، جنوب شرق از ۴۶ شهیدی که در شش ماهه دادیم، چندین نفر در سیستان و بلوچستان شهید شدند. اولا امکانات ما با حوزه ماموریت در آن جا زیاد کافی و وافی نیست.

سوال: سوال بعدی من این بود که چطور سرباز یا فرمانده یا درجه داری که در آن منطقه امنیتی فعالیت می‌کند، از تجهیزات و خودرو‌های بسیار عادی استفاده می‌کند ، برنامه‌ای دارید؟

سردار رادان: جانا سخن از زبان ما می‌گویید، عملیات ضد گلوله کردن خودرو‌ها را آغاز کردیم، دولت محترم هم دیروز من لطف کرده بودند در جلسه هیئت دولت برای گزارش حضور پیدا کرده بودم، آقای پزشکیان ریاست جمهور دستور دادند هم به وزارت صمت و وزارت دفاع و پشتیبانی که کمک کنند در این حوزه. ما شایسته مان نیست که با سمند به درگیری با اشرار بپردازیم.

سوال: الان برنامه چیست و چه اتفاقی بیافتد در این ضد گلوله کردن؟

سردار رادان: چند ده خودروی ضد گلوله آمار نمی‌توانم بدهم، چند ده خودروی ضد گلوله تحویل سیستان و بلوچستان شده است از مرزبانی تا یگان‌های تکاوری تا یگان‌های انتظامی که سطح امنیت و سطح آمادگی شان در درگیری بالا برده تا پایان سال این را به سطح دو برابر برسانیم و با قولی که آقای دکتر پزشکیان و دستوری که دادند شروع سال آینده شروع بسیار خوبی برای این حوزه نه تنها در جنوب شرق که درجایی که توام با عملیات هستیم داشته باشیم.

سوال: در جا‌هایی که عملیات بیشتر است و اولویت شما بیشتر است؟

سردار رادان: ما در یک درگیری در سیستان و بلوچستان وقتی یک تعداد از بچه‌ها در کمین درگیری بودند توانستیم با یک خودروی ضد گلوله بزنیم به دل درگیری. شاید آن خودروی بیش از صد تیر خورد، دویست تیر خورد ولی افراد سالم جنگیدند در خودرو و دشمن عقب رفت. اشرار عقب رفتند و این تجربه‌ای که شده و ما باید به آن جا برسیم.

سوال: بحث انسداد مرز و دیوارکشی چقدر عملیاتی شده است و چقدر باقی مانده است؟

سردار رادان: ستاد کل نیرو‌های مسلح، بخشی از وظیفه انسداد مرزها را بر عهده سپاه و بخشی را بر عهده ارتش گذاشته است و انجام این موضوع، سرعت گرفته و مانع‌هایی که برای این کار بود در حال رفع است و سرعت خوبی می‌گیرد. امیدواریم که این بخش اگر با همین سرعت پیش برود تا پایان سال، بخشی از انسداد بیشتر شده باشد و در سال ۴۰۵ ان شاءالله پایان یافته باشد.

سوال: خیلی کوتاه اگر بخواهید تحلیل خودتان از برخی اقداماتی که در سیستان و بلوچستان ناامنی و اتفاقاتی که می‌افتد اگر آماری از سال‌های گذشته دارید بفرمایید، بحث جنگ ۱۲ روزه و دشمنی‌ها در یک دو سال اخیر بیشتر شد با مردم مان و بروز ناامنی و اتفاقاتی که به شهادت جوان‌های کشور افزایش یا کاهش داشته است؟

سردار رادان: به نظر می‌رسد که بعضی از آن‌ها حاصل عملیات روانی در فضای مجازی است. نه این که درگیری در سیستان وبلوچستان نداشته باشیم، درگیری داریم. نه این که شهید نداشته باشیم. ما شهید داشتیم ولی بیش از آن چه سپاه و چه وزارت اطلاعات و چه انتظامی از حریف از پای در آورده است. این یک نکته. نکته دوم تعداد درگیری‌های ما نسبت به قبل افزایش نداشته است که کاهش هم داشته است.

سوال: این را ناشی از چه می‌دانید؟

سردار رادان: ناشی از اقتدار نیرو‌های مسلح و همراهی مردم سیستان و بلوچستان با نیرو‌های مسلح.

سوال: اقدامات پیشگیرانه؟

سردار رادان: اقدامات پیشگیرانه و اقدامات انسداد مرز که در کنار هم کافی است که بتوانیم به این اقدام عمل کنیم.

سوال: بحث استرداد اتباع غیر مجاز یکی از برنامه‌ها بود؟

سردار رادان: تردد اتباع منظورتان است.

سوال: بله عمکرد فراجا در یک سال گذشته که به کجا رسیده است و آیا از نظر شما قابل قبول است؟

سردار رادان: از نظر من وجود اتباع غیر مجاز قابل قبول نیست. معنی ندارد در یک کشور کسی به عنوان غیر مجاز زندگی کند.

سوال: کما این که در هیچ کشوری نمی‌پذیرند؟

سردار رادان: در همین افغانستان یک نفر به عنوان بهلول ما را بیست سال در زندان‌های خودش نگه داشت. همیشه هم حرفش این بود که ایشان غیرمجاز وارد کشور ما شد. چطور الان می‌پذیریم که چند صد هزار نفر غیر مجاز بیایند این جا، این یک نکته. ما سال گذشته یک میلیون و دویست هزار طرد داشتیم. بیش از یک میلیون و دویست هزار، که هفتصد هزار نفرشان حدودا دستگیری بوده است و ۵۰۰ هزار نفر خود معرف بودند. یعنی خودشان آمدند و دیدند توانی برای زندگی نیست و امکان نیست، خودشان معرفی کردند و رفتند به کشور خودشان. من دو موضوع دارم اتباع که مجاز هستند در حقیقت این‌ها باید چتر امنیتی پلیس بالای سرشان باشد. از حقوق شان دفاع شود اتباع غیر مجاز باید مراتب مجاز بودن شان را طی کرده و بیایند. این اصلا قابل قبول نیست ضمن این که همین افراد غیر مجاز را هم ما اگر حق و طلبی داشتند و به ما اعلام کرده بودند حق و طلب شان را برای شان گرفتیم و روانه شان کردیم.

سوال: این‌هایی که درخواست داشتند کمک کردید که به حق شان برسند، یک نکته دیگر حوزه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، در سال‌های گذشته حق و انصاف در حوزه راهور اقدامات خوبی انجام شد هم آمار تصادفات کاهش پیدا کند و هم این که مشکلات کمتر شود در کل، کلی بگوییم. نقش دستگاه‌های مختلف چطور ارزیابی کردید، نقش فرهنگ سازی و اقداماتی که شد را چطور دیدید و این که فکر می‌کنید چرا ما هنوز در برخی از حوزه‌ها و در برخی نقاط آمار بالای تصادفات داریم و چه باید کرد؟

سردار رادان: این قسمت را خیلی دلگیرم.

سوال: از کجا؟

سردار رادان: اساسا از این اتفاق دلگیرم، حتی از خودمان و از تلاش‌های خودمان دلگیرم، نمی‌شود راحت خوابید وقتی که شما می‌بینید سال نزدیک به ۲۰ هزار کشته ناشی از تصادفات در کشور رخ می‌دهد. هیچ جا هم این جوری نیست، چرا نیست، دوسه دلیل دارد، یک دلیلش این است که هزینه تخلف بالاست.

سوال: قانون بازدارنده نیست؟

سردار رادان: نیست واقعا نیست، من این را در هیئت دولت هم مطرح کردم. دوم اگر این قانون هم به اندازه کافی بازدارنده باشد نظارت بر تخلف کافی نیست. مگر ما چند تا دوربین داریم در جاده و در شهر، خیلی از راننده‌ها دیگر از ما بهتر دیگر جای دوربین را می‌دانند. خودشان می‌گویند که ما فلان کیلومتر سرعت را کم می‌کنیم و فلان کیلومتر جبران آن سرعت را می‌کنیم. طرحی را به دولت دادیم که دولت پذیرفت و توان دولتی برای این که این تعداد نظارت بگذارد کافی نیست، از بخش خصوصی استفاده کنیم.

سوال: یعنی چی؟

سردار رادان: یعنی این که بخش خصوصی هر سرمایه گذاری که است بیاید دوربین‌های مورد نیاز را نصب کند، خودش نگهداری و تعمیرش را عهده دار باشد. از میزان تراکنش‌هایی که انجام می‌شود، تراکنش‌های موفق درصدی از آن تراکنش به آن فرد یا شرکت یا سرمایه گذار بدهد.

سوال: شبهه ایجاد می‌کند، چون منابعش در افزایش تخلف است، آن شرکت خصوصی؟

سردار رادان: مردم می‌توانند آن شرکت خصوصی را با این کار اذیت کنند یعنی تخلف نکنند. یک روز به ما گفتند که شما از این جرائم رانندگی سود می‌برید، من اعلام کردم که مردم جلوی سود ما را تو رو خدا بگیرید. تخلف نکنید خوب. به نظر می‌رسد که این بازدارنده است، این یک نکته، نکته هزینه تخلف و بعضی جا‌ها هم کیفیت‌های خودرو.

سوال: یک موضوع چند بعدی است. سردار ما تقریبا ۵ دقیقه زمان داریم، دو سه دقیقه در اختیار شما باشد که با همکاران و مردم صحبت کنید، قبل از آن نکته‌ای که برای من خیلی مهم است با شما مطرح کنم. چند شب پیش همین برنامه داشتیم که ساعت حول و حوش ۱۲ از سازمان رفتم بیرون، جایی تلفنم تماس گرفت، ایستادم کنار که تلفن صحبت کنم، همکاران شما آمدند و خلاصه بررسی کنند که چرا ساعت یک صبح شما این جا توقف کردید. شیشه را که دادیم پایین، شناختند و سر درددل باز شد که از من درخواست کردند که اگر سردار دیدید، در خصوص معیشت ما با ایشان صحبت کنید. بار‌ها شنیدیم که پلیس‌هایی داریم که این طور شجاع و فداکار که به قول شما از جان مایه می‌گذارند برای حفظ مال و جان و آبروی مردم، انصاف نیست که این‌ها در این شرایط معیشتی باشند و نظر شما چیست و مهم‌ترین اقداماتی که در دستور کار دارید و اگر خبر خوبی در این خصوص دارید بفرمایید؟

سردار رادان: ما گریزی نداریم برای اینکه بتوانیم معیشت همکاران مان را در یک وضعیت بهتری نه مطلوب تری قرار بدهیم، خانه‌های سازمانی را بسازیم. الان بچه‌های ما، همکاران عزیز ما اجاره نشین هستند، نزدیک به ۷۰ درصد از حقوق و مزایای آنها صرف اجاره خانه شان می‌شوند، سخت شان است و حق دارند و ما شرمنده هستیم. نهضت ۱۰۰ هزار خانه سازمانی را راه اندازی کرده‌ایم که بتوانیم این عدد را به ۵۰ درصد سازمان به جای ۷ درصد سازمان برسانیم. یک نکته اینکه من چند روز پیش به آقای رئیس جمهور گفتم که عن قریب من را به زندان می‌برند، گفتند چرا، گفتم ۲۳ همت پول گرفته‌ام، ۱۸۶ همت بدهکار شده‌ام برای خانه‌های سازمانی. الان که خدمت شما هستیم به همکاران عزیزم عرض کنم ۵۲ هزار خانه در مرحله ۲۰ درصد تا ۹۰ درصد در سراسر کشور، در شهرستان ها، استان ها، مرزبانی‌ها و یگان‌های ویژه و تهران دارد انجام می‌شود. آقای رئیس جمهور دیروز به وزراء دستور دادند که به ما کمک کنند، در حوزه زیرساخت قرار شد وزرای نفت و انرژی به ما کمک کنند که بتوانیم این بخش‌ها را حل کنیم، ۵۰ هزار دیگر را هم استارت می‌زنیم با تمام سختی هایش. من قول ۲ سال داده بود ولی نتوانستم پای قولم باشد به واسطه زمین و مستغلاتی که داشتیم ولی قول می‌دهم که از پا نمی‌نشینم تا این ۱۰۰ هزار خانه را به اتمام برسانم. البته کمک‌های زیادی هم شده است، خدا رحمت کند شهید باقری، فرمانده دلسوزی که همین امسال با پیگیری‌هایی که ایشان کرد به حقوق نیرو‌های مسلح یک چیزی اضافه شد، اگر نشده بود فکر می‌کنم که فاجعه‌ای در راه معیشت نیرو‌های مسلح بود.

سؤال: اگر ما مردم امنیت می‌خواهیم، اگر اقتصاد خوب می‌خواهیم که بستر آن امنیت است، باید نیروی انتظامی مقتدر در شرایط خوب داشته باشیم؟

سردار رادان: بله ما تلاش داریم که این نیرو همکار ما و خانم‌های همکاران ما و فرزندان همکاران ما دغدغه هایشان کم شود.

سؤال: نکته پایانی؟

سردار رادان: مردم ۶۰ میلیون تماس در سال با ما دارید، از تماس‌های شما تشکر می‌کنیم. این ۶۰ میلیون تماس ۲۴ تماس آن منجر به عملیات می‌شود، یعنی همکاران من هر دقیقه ۴۵ عملیات فقط ۱۱۰ انجام می‌دهند و ۵۴ مشورت در هر دقیقه با این تماس ها. خواهش می‌کنیم تماس‌های مشکوک را همچنان قطع نکنید، این نقطه‌ای است برای رسیدن به هدف‌های مناسب و کار و همچنین در جرائم سایبری هم به مردم عزیز عرض کنم که با راه اندازی مرکز فوریت‌های سایبری فقط توانسته‌ایم ۳۸۵ میلیارد تومان از مال مردم که داشت با تقلب و دسیسه سایبری خارج می‌شد را جلوگیری کنیم. پیش به سوی هوشمندی را در دستور کار داریم. امروز با کروکی‌های کاغذی خداحافظی کرده‌ایم و تکه تکه می‌رویم تا یک پلیس مقتدر هوشمند مهربان داشته باشیم.