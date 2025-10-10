پخش زنده
امروز: -
هوا در آخرین روز از هفته پاییزی در شهر قهجاورستان بسیار ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای اصفهان در آخرین روز از هفته پاییزی با میانگین ۱۲۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت هفت صبح این گزارش، در منطقه رهنان اصفهان با ۲۳۱ AQI در وضعیت بسیار ناسالم وبه رنگ بنفش، اما این شاخص در ایستگاههای شهر قهجاورستان با ۱۸۱ و ایستگاههای زینبیه با ۱۶۰، دانشگاه صنعتی ۱۵۳، کاوه با ۱۵۲ و کردآباد با ۱۶۲ AQI در شهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.
همچنین این شاخص امروز در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۱۱۲، خرازی ۱۰۱، سپاهان شهر با ۱۱۷ و فیض با ۱۱۳ AQI و شهرهای خمینی شهر با ۱۲۱، شاهین شهر ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
این درحالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میرزاطاهر با ۸۷، هزار جریب ۸۲، فرشادی ۹۰، رودکی ۵۷، پارک زمزم با ۸۹ AQI همچنین شهرهای شهرضا با ۶۸، زرین شهر ۶۶، کاشان ۸۶، مبارکه ۹۳ و نجف آباد ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.