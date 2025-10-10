

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این پیش بینی امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نواحی ساحلی دریای خزر بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

کاهش دما در این مناطق دور از انتظار نیست.

فردا در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در برخی ساعات بارش، رعد و برق و وزش باد شدید موقّت، و در نقاط مستعد گرد و خاک قابل انتظار است.

با ورود سامانه بارشی از بعد از ظهر یکشنبه، در برخی مناطق شمال غرب کشور افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.