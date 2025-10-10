به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر لامرد گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودرو‌های سمند و پژوپارس در کیلومتر هفت جاده لامرد به مهر، یک گروه از نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

حسن مقیمی افزود: نجاتگران پس از تثبیت صحنه، به رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سه مصدوم حادثه را به عوامل اورژانس برای انتقال به بیمارستان، تحویل دادند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.