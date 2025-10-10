وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: جشنواره سیب در تقویم گردشگری فارس ثبت شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جشنواره سیب در هماشهر سپیدان از مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس خواست تا این آیین در تقویم گردشگری فارس به ثبت برسد.

َسید رضا صالحی امیری اظهار کرد: سیب در اندیشه مردم ایران نماد پاکی و سلامتی است و مردم این دیار نیز نماد پاکی و نجابت هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مردم سپیدان همیشه خلاقیت و هنر را خلق کرده و امروز سیب را به جشنی بانشاط تبدیل کردند تا نشان دهند که ما بنیان گذار تفکر سلامت و پاکی هستیم.