به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کیمیای کلمات»، با موضوع معرفی و تحلیل کتاب «آیین‌ها در شاهنامه فردوسی» تألیف محمد آبادی باویل از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این قسمت، بهرام پروین‌گنابادی (پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی) به عنوان کارشناس برنامه، مخاطبان را با ابعاد مختلف این اثر آشنا می‌کند. آبادی باویل، استاد دانشگاه تبریز، در این کتاب تلاش کرده است آیین‌های ذکرشده در شاهنامه را گردآوری و معرفی کند تا کسانی که فرصت مطالعه کامل شاهنامه را ندارند ولی علاقه‌مند به شناخت جشن‌ها و آیین‌ها هستند، بتوانند این میراث را بشناسند.

این پژوهش بر پایه شاهنامه چاپ شوروی و در برخی بخش‌ها با بهره‌گیری از نسخه بروخیم تدوین شده و مطالبی ارزشمند در باب آیین یکتاپرستی، مزداپرستی، تاج‌گذاری و نشان شهریاری ارائه می‌دهد. همچنین موضوعات متنوعی، چون رستاخیز، آموزش و پرورش، خرد، جادو، دیوان و اهریمنان، سرنوشت، زنان، میگساری، پیشگویی و خنیاگری در آن بررسی شده است. در پایان کتاب نیز فهرست جامعی از نام اشخاص و مکان‌ها آمده است.

«کیمیای کلمات»، به بررسی متون کهن ادب فارسی و پژوهش‌های مرتبط اختصاص دارد و هر هفته جمعه ساعت ۱۳:۳۰ به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی بر روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «نمایش فرهنگ»، با داستانی تازه تحت عنوان «راز خاک کبودان»، پخش می‌شود، روایتی که به عمق زندگی روستاییان آبادی کبودان و چالش‌های پیش روی آنها می‌پردازد.

در این نمایش، مشکلات روزمره ساکنان کبودان – از کمبود منابع و محدودیت‌های اقتصادی تا موانع توسعه – با نگاهی انسانی و واقع‌گرایانه روایت می‌شود.

محور اصلی داستان، همت اهالی روستا به همراه کدخدا در مواجهه با مسائل و یافتن راه‌حل‌های مشترک است؛ تلاشی گروهی که نشان می‌دهد اتحاد و مشارکت مردمی، کلید عبور از بحران‌ها و رسیدن به پیشرفت پایدار در هر آبادی است.

داستان این نمایش درباره دهی به نام کبودان است که در آن سیل آمده و زمین‌های کشاورزی را از بین برده است و اهالی قصد ترک آن را دارند، اما معلم روستا به کمک مهندس شرقی، اهالی را راضی می‌کنند که بمانند و زمین‌ها را احیا کنند.

در نمایش «راز خاک کبودان»، توران مهرزاد، هرمز سیرتی، غلامحسن تسعیری، قربان نجفی، احمد ایرانی‌خواه، شمسی صادقی، مسعود زنوزی‌راد، راضیه مومیوند، شهرزاد عبدحق، محمد یگانه، شهین علیزاده، محمدرضا قلمبر، شیوا رفیعیان، احمد لشینی، مرضیه صدرایی، مهرداد عشقیان و حسین فلاح ایفای نقش می‌کنند.

«راز خاک کبودان»، علاوه بر روایت اجتماعی، با پرداختی احساسی به پیوند‌های عاطفی میان مردم و خاکی که بر آن زندگی می‌کنند، اهمیت حفظ و آبادانی روستا‌ها را گوشزد می‌کند.

شنوندگان رادیو فرهنک می‌توانند این نمایش را ساعت ۲۳ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوند.

برنامه محیط‌زیستی «پل طبیعت»، این هفته به مناسبت روز ملی کودک و محیط زیست (۱۶ مهر) با موضوع نقش کودکان در حفاظت از محیط زیست، شناخت انواع انرژی‌های تجدیدپذیر، و جایگزینی انرژی خورشیدی به جای سوخت‌های فسیلی پخش می‌شود.

در این برنامه که ساعت ۱۱:۰۰ صبح به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی، گویندگی فریناز ثریا و کارشناسی سجاد محمدیان پخش می‌شود، با رسول قسمت– کارشناس حوزه برق و انرژی – درباره ظرفیت‌های انرژی خورشیدی، مزایای آن نسبت به منابع فسیلی، و چالش‌های توسعه فناوری‌های پاک گفت‌و‌گو می‌شود.

بخش معرفی کتاب برنامه با اجرای امین خرمی به اثر «ایران، انرژی و فناوری هسته‌ای» تألیف مصطفی نوراییان با همکاری مهندس محبوبه قنبری اختصاص دارد، کتابی که با رویکرد علمی و مستند به بررسی جایگاه ایران در حوزه انرژی و فناوری هسته‌ای، و نقش این فناوری در توسعه پایدار می‌پردازد.

«پل طبیعت»، هر هفته با موضوعات روز زیست‌محیطی و معرفی منابع آموزشی الهام‌بخش، همراه دوستداران طبیعت است.