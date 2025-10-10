پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته ملی کودک، نمایشگاه «یک رویای جاودانه» با محوریت مجموعهای از کتابهای داستانی والت دیزنی در کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نمایشگاه تعدادی از نسخههای منتخب و مصور کتابهای داستانی والت دیزنی که در موزه کتابخانه اختصاصی نگهداری میشود به نمایش گذاشته شده است، در برخی از کتابها، امضای والت دیزنی موجود است.
هدف از برگزاری نمایشگاه «یک رویای جاودانه»، آشنایی کودکان با ادبیات داستانی کلاسیک و ماندگار والت دیزنی و ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان است.
این نمایشگاه از دیروز ۱۷ مهر در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران آغاز به کار کرده است و تا ۱۰ آبان دایر است و همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ میزبان کوکان و نوجوانان علاقهمند است.