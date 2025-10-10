سه سرنشنین خودروی سواری در جاده محلات به دلیجان پس از برخورد با گاردریل، بر اثر آتش سوزی جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام کرد: به دنبال روی دادن حادثهای دلخراش در محور محلات به دلیجان، حوالی نیمور، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ پس از برخورد شدید با گاردریل دچار حریق شد.
پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵، دو تیم امدادی اورژانس به محل اعزام شد، اما متأسفانه به دلیل شدت آتشسوزی، سه سرنشین این خودرو در دم جان باختند.
ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و احتیاط در رانندگی بهویژه در جادههای بینشهری تأکید میشود.