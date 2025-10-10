پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از موفقیتآمیز بودن احیای آبسنگهای مرجانی کاشتهشده در خلیج چابهار خبر داد و گفت: پس از سه سال، زیستبوم مرجانی این منطقه به مرحلهای از پایداری و بازسازی طبیعی رسیده است.
شهرام فداکار با اشاره به پایش اخیر تیم کارشناسی دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی و ادارات کل ساحلی افزود: این پایش که پس از سه سال از اجرای مرحله نخست کاشت مرجانها انجام شد، نتایجی فراتر از انتظار را به همراه داشت.
وی افزود: هر سه گونه مرجانی کاشتهشده از رشد بسیار عالی و سلامت کامل برخوردار بوده و کلنیهای گسترده و پویایی تشکیل دادهاند. همچنین بستر طبیعی اطراف محل کاشت به طور کامل توسط این گونهها پوشیده شده که نشانه بازگشت طبیعی زیستبوم است.
آقای فداکار گفت: همه بلوکهای سیمانی پراکنده در بستر که سالها باقی مانده بودند، اکنون به طور کامل توسط مرجانهای مغزی پوشیده شده و به ساختارهای زنده مرجانی تبدیل شدهاند. این امر نشاندهنده فعالیت مؤثر فرآیندهای طبیعی بازسازی در خلیج چابهار است.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی همچنین درباره وضعیت حیات جانوری منطقه گفت: در این پایش، جمعیت قابل توجهی از ماهیان صخرهای، گونههای مختلف بنتوزی و بیمهرگان مشاهده شد که سلامت و پویایی مجدد زیستگاه را تأیید میکند. همچنین حدود ۲۰۰ قلمه مرجان جدید بر روی سازههای عنکبوتی کاشته شد تا پیچیدگی و پایداری زیستگاه افزایش یابد.
وی در پایان تصریح کرد: بر اساس نتایج بهدستآمده، توان طبیعی منطقه برای بازسازی و توسعه زیستگاههای مرجانی بازگشته است. برنامه بعدی سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد رسمی این محدوده بهعنوان منطقه حفاظتشده دریایی است تا حفاظت بلندمدت و بهرهبرداری پایدار از این زیستبوم تضمین شود.