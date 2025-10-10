حضور ۵ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیونهای مجلس
وزرای «نفت»، «امور خارجه»، «آموزش و پرورش»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» در جلسات هفته آینده کمیسیونهای مجلس شوای اسلامی حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد:
کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه درخصوص اقدامات انجام شده به منظور تامین منافع ملی
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پیگیری مصوبات کمیسیون در ماموریت استان آذر بایجان شرقی و نیز پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون صنایع؛ دعوت از وزیر نفت جهت بررسی موضوع تامین سوخت صنایع و نیز تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای پتروشیمی در پنج سال اخیر. دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای پتروشیمی ذیل وزارت تعاون
کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رسیدگی به سوالات نمایندگان. دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون فرهنگی؛ دعوت از وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان