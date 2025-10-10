بر اثر سقوط خودروی پژو به دره در محور جواهرده رامسر، یک نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اثر سقوط خودروی پژو به دره در محور جواهرده رامسر، یک نفر جان باخت.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی هلال‌احمر مازندران؛ ساعت ۱۴:۵۰ روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، طی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات eoc استان، گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پژوپارس به دره در محور جواهرده رامسر (کیلومتر۱۲) دریافت شد.

بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادی رامسر با آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

این حادثه یک فوتی داشت که پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، توسط تیم امدادی هلال احمر به مراجع قانونی منتقل شد.