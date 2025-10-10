به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه تی آر تی ترکیه، ونزوئلا این درخواست را روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت ارائه کرد.

ونزوئلا در نامه خود دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و تهدید صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی متهم کرده است.

دولت مادورو همچنین انتظار خود را برای یک «حمله مسلحانه» علیه ونزوئلا در «مدت زمان بسیار کوتاهی» ابراز کرد.

این درخواست یک روز پس از آن مطرح شد که اعضای کنگره آمریکا به لایحه‌ای که می‌توانست توانایی ترامپ در استفاده از نیروی نظامی مرگبار علیه قاچاقچیان مواد مخدر را محدود کند، رأی منفی دادند.

ارتش آمریکا از زمان افزایش نیرو‌های دریایی خود در منطقه برای آنچه ترامپ «درگیری مسلحانه» با گروه‌های قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است، چهار حمله مرگبار در کارائیب انجام داده است.

با این حال، دولت مادورو اعلام کرده است که کاخ سفید از قاچاق مواد مخدر تنها به عنوان بهانه‌ای برای این عملیات استفاده می‌کند.

ساموئل مونکادا سفیر ونزوئلا در سازمان ملل در این نامه نوشت: انگیزه پنهان همچنان همان هدفی است که بیش از ۲۶ سال ادامه داشته و اقدامات آمریکا در قبال ونزوئلا بوده است: پیشبرد سیاست‌های «تغییر حکومت» به منظور به دست گرفتن کنترل منابع طبیعی وسیع موجود در خاک ونزوئلا.

در درخواست ونزوئلا به ۲۱ نفری که در چهار حمله آمریکا به قایق‌ها کشته شده‌اند، اشاره‌ای نشده است. آمریکا ادعا کرده که این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند.

طبق گفته دولت ترامپ، سه قایق از این قایق‌ها از ونزوئلا به دریا رفته بودند.

روسیه مدت‌هاست که متحد ونزوئلا بوده است.

هزاران ونزوئلایی در پاسخ به درخواست مادورو برای تقویت دفاع این کشور، به یک گروه شبه‌نظامی غیرنظامی پیوسته‌اند.

کاراکاس و واشنگتن در سال ۲۰۱۹ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند.