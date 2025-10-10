به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی چهارمحال و بختیاری از آغاز تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی استان خبر داد.

اسدالله جلیل گفت: به مدت حداکثر ۱۰ روز ادامه دارد و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع رأی گیری پایان می‌یابد.

وی زمان برگزاری انتخابات نظام پزشکی را روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد و افزود: این انتخابات همزمان با سراسر کشور در ۴ حوزه انتخابی استان شامل شهرکرد، بروجن، فارسان و لردگان برگزار میگردد.

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان افزود: در هر حوزه انتخابی تعداد واجدین شرایط شهرکرد ۳۶ نفر، بروجن ۱۵ نفر، فارسان ۱۴ نفر و لردگان ۱۶ نفر می‌باشند.

دکتر جلیل گفت: اعضای هیأت مدیره شهرکرد جمعاً ۱۷ نفر شامل ۱۰ پزشک، ۲ دندانپزشک، ۲ داروساز، یک نفر آزمایشگاه، یک ماما، یک لیسانسه پروانه دار خواهد بود.

به گفته وی: اعضای هیأت مدیره بروجن/فارسان/لردگان نیز جمعاً ۱۱ نفر متشکل از ۶ پزشک، یک دندانپزشک، یک داروساز، یک نفر علوم آزمایشگاهی، یک ماما و یک لیسانسه پروانه دار می‌باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان در پایان از جامعه پزشکی و پیراپزشکی استان دعوت کرد در این انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.