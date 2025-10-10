به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ ای خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح تعادل بخشی و صیانت از منابع آبی از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ۲۰ هزار و ۲۹۶ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.

محمدعلی نعمت نژاد افزود: در نیمه نخست امسال هم، ۲۷۶ حلقه چاه غیرمجاز در راستای صیانت از منابع آبی زیرزمینی مسدود است.

وی اضافه کرد: این استان در دهه های اخیر درگیر خشکسالی بوده و در سال‌های گذشته نیز تنش آبی شدت گرفته است، بنابراین به هیچ وجه برداشت غیرمجاز از منابع آبی موجود پذیرفتنی نیست.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: ۱۶ هزار و ۵۶۱ حلقه چاه مجاز هم اکنون در استان وجود دارد که ۹ هزار و ۹۶۱ حلقه از این تعداد چاه کشاورزی است و برآورد می شود که حدود ۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز در استان فعال باشد.

وی گفت: همچنین در نیمه نخست امسال، ۱۱۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ ها در استان رفع تصرف و بازگشایی شد.

خراسان رضوی هفت درصد گستره کشور را داراست که ۷۶ درصد آن خشک و بقیه دارای اقلیم نیمه خشک است.