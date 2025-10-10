پخش زنده
امروز: -
سالانه بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار تن سیب در این شهرستان برداشت که حدود ۶۰ درصد تولید سیب فارس را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: برداشت محصول سیب در ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار باغهای این شهرستان، سالانه بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار تن برآورد که علاوه بر بازارهای محلی و استانهای دیگر، به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عراق و امارات صادر میشود.
شهابالدین صالحی با بیان اینکه در حال حاضر پنج واحد سردخانه در این شهرستان که حدود ۲۰ هزار تن سیب را ذخیره میکند افزود: این شهرستان آمادگی جذب سرمایهگذار در حوزه ساخت سردخانه تا ظرفیت ۷۰ هزار تن و تولید محصولات فرآوری شده از جمله چیپس سیب را دارد تا بتوانیم بخشی از تولیدات را به صورت فرآوری شده به بازارهای داخلی و خارجی صادر کنیم.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.