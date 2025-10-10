به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد با اشاره به روز ۱۷ مهر (روز جهانی تخم مرغ)؛ گفت: شهرستان گناباد دارای ۸ واحد مرغداری تخمگذار صنعتی با ظرفیت بیش از ۲۲۰ هزار قطعه در سال است.

اسماعیل قربانی افزود: هم اکنون ۵ واحد، به ظرفیت ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ قطعه در حال فعالیت است و روزانه حدود ۸ تن و ۵۰۰ کیلو گرم و سالانه بیش از ۳ هزار تن تخم مرغ در این مرغداری ها تولید شود.

قربانی ادامه داد: با میزان مصرف سرانه ۱۵ کیلوگرم برای هر شخص حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم تخم مرغ روزانه در شهرستان مصرف و مازاد آن به شهرستان ها و استان های دیگر ارسال می شود.

او ادامه داد: تخم‌ مرغ یک غذای کامل و منبعی غنی از ۱۳ نوع ویتامین و مواد معدنی، پروتئین، امگا ۳ و ۶ و اسیدهای آمینه ضروری است و مصرف روزانه یک عدد تخم‌ مرغ برای افراد سالم و سه عدد در هفته برای بیماران خاص توصیه می‌ شود.