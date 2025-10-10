احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، امروز به مهاباد سفر کرد تا ضمن بازدید از ورزشگاه آزادی و دریاچه سد، از روند اردوی تیم ملی قایقرانی بازدید کند و با ورزشکاران دیدار داشته باشد.

سفر وزیر ورزش و جوانان به مهاباد برای بازدید از زیرساخت‌های ورزشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، وزیر ورزش و جوانان، امروز به شهرستان مهاباد سفر کرد تا از نزدیک روند فعالیت‌ها و زیرساخت‌های ورزشی این منطقه را بررسی کند.

از جمله برنامه‌های دنیامالی در این سفر، دیدار با خانواده شهید خالد حیدری، بازدید از ورزشگاه هشت هزار نفری آزادی و حضور در دریاچه سد مهاباد به منظور بازدید از روند اردوی تیم ملی قایقرانی اعلام شده است.

دنیامالی که به منظور شرکت در آیین افتتاحیه مسابقات زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، از روز گذشته وارد استان آذربایجان غربی شده بود، امروز نیز با هدف بازدید از زیرساخت‌های ورزشی و دیدار با ورزشکاران به مهاباد سفر کرد.